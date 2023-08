/ / (video) SÁENZ PEÑA: VORAZ INCENDIO DE PASTIZALES CAUSÓ PÁNICO POR LA CERCANÍA DE VIVIENDAS Y UNA ESTACIÓN DE SERVICIO

Pese al pedido que la División Bomberos efectuó días pasados a la comunidad, solicitando no quemar basuras ni pastizales (más aún en días de intenso viento) otro incendio de grandes proporciones se desató en una populosa barriada al Este de la ciudad. En la noche de este lunes, dotaciones de la División Bomberos de la Policía del Chaco y de Bomberos Voluntarios trabajaron arduamente para sofocar un gran incendio que se produjo en un totoral, ubicado en un amplio predio en el Barrio Reserva Este. "No es la primera vez que ocurre en ese sector. Esos terrenos están con totoras, pasto ruso y arbustos altos resecos por el frío. Encima con el viento norte tan fuerte ardió todo enseguida y se propagó muy cerca de algunas viviendas, de una maderera y de una moderna Estación de Servicio. Los vecinos sacaron sus pertenencias y garrafas a la calle temiendo lo peor. El Municipio tiene que hacer algo urgente al respecto. Si esa expendedora de combustibles agarra fuego y explota no queda nada en varias cuadras a la redonda", advirtieron los ofuscados vecinos consultados por Periodismo365, agregando desconocer si el fuego fue intencional o lo encendieron algunos vecinos que estaban quemando basura. Cabe remarcar que por las ráfagas de viento norte, las cenizas de la gran quemazón llegaron hasta los barrios Mitre, Matadero y zona universitaria, al sur de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Ante tal situación, también se sumaron al trabajo dotaciones de Bomberos Voluntarios, atacando el fuego por diversos flancos mediante el aplique de agua a presión y el uso de elementos de zapa, hasta lograr la total extinción del incendio, evitando su propagación.

Luego, se verificó que el fuego afectó una superficie de 100 por 100 metros de pastizales, totoral y ramas secas. Afortunadamente y de milagro no se registraron heridos ni tampoco víctimas fatales, finalizando la tarea de los Bomberos a las 22.00 horas.

Periodismo365