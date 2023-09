/ / POLÍTICAS SOCIALES: EL GOBIERNO LANZÓ EL PROGRAMA "FORTALECER CRIANZAS" DE RECONOCIMIENTO A COCINERAS POPULARES

El programa prevé el otorgamiento de un Salario Social Complementario para trabajadoras de comedores y de hogares convivenciales que no poseen ingresos y que atienden a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales en todo el país.

En la primera etapa se incorporan 1.424 trabajadoras cuidadoras de hogares convivenciales y 3.000 cocineras que se habían presentado como voluntarios/as y se encuentran cubiertas por el seguro de trabajo desde el Proyecto PNUD Arg/20/004 "Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre".

"Es un reconocimiento a quienes no tenían ingresos, no tenían empleo registrado, no tenían ninguna relación de dependencia con ningún otro empleador, no eran autónomas ni monotributistas, no tenían ningún tipo de certezas y sin embargo todos los días eligen ir a cocinar a los pibes y pibas de la Argentina", expresó la ministra en el acto.

La ministra destacó además que "este programa sea un antes y un después por el reconocimiento y la previsibilidad, un piso apenas de certeza sobre que ese esfuerzo tenga una recomposición exactamente igual a medio salario mínimo vital y móvil".

También anticipó que la próxima fase será "incluir en el programa a todas las mujeres sin ingresos que son cuidadoras en los Espacios de Primera Infancia (EPI) y los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de todo el país", según precisó el Ministerio.

FUENTE Y FOTOS: Política Argentina