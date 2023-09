/ / (video) LA HERMANA DE EMERENCIANO SENA PUSO EN DUDA LA MUERTE DE CECILIA STRZYZOWSKI Y REVELÓ DÓNDE ESTARÍA

Marcelina Sena sostuvo que la detención de Emerenciano "es un capricho político" y aseguró que "pone las manos en el fuego" por él.

"No somos asesinos. Jamás me va a entrar en la cabeza de que Emerenciano pudo haber hecho una cosa así (crimen de Cecilia). Por mi hermano pongo las manos en el fuego", indicó Marcelina, en el inicio de la entrevista. Sin embargo, no se atrevió a hacer la misma afirmación respecto de su cuñada y sobrino, Marcela Acuña y César Sena, quienes también se encuentran detenidos.

"No saben lo que nosotros estamos sufriendo en la familia. Espero que la Justicia ponga las pruebas como tiene que ser. Mi hermano no es culpable, está detenido por un capricho político", completó en su relato Marcelina.

La hermana de Emerenciano Sena duda de la muerte de Cecilia Strzyzowski

"No sé si Cecilia fue asesinada. Hay muchos comentarios de que la vieron en Misiones, Paraguay y el interior del Chaco", dijo la mujer en diálogo con A24. Y argumentó: "Acá no hay cuerpo, no hay nada. Armaron toda una historia de mafias", completó.

En la misma entrevista, el vocero de la familia José Suárez completó: "Es mentira que la trituraron a Cecilia. La sangre encontrada en la casa (de los Sena) era de animales. En el expediente no existe nada de eso. De las acusaciones de la fiscalía, no hay ninguna prueba concreta. Cecilia está desaparecida, no hay pruebas de que esté muerta".

