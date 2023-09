/ / (video) SÁENZ PEÑA - PLENO CENTRO: BANDAS DE DELINCUENTES ROBAN DINERO DE UN AUTO Y CORREN POR LAS CALLES

"Todos esos delincuentes que eran una gran cantidad, estaban en la Plaza San Martín. De ahí salieron a robar por los alrededores. Al que encontraban seguro lo asaltaban. A nosotros nos abrieron el auto y nos llevaron toda la plata que teníamos en la guantera. Habíamos bajado unos segundos a buscar algo en la casa y quedó ahí el dinero que era para comprar mercaderías para poder trabajar hoy en la verdulería. Dejaron todo roto adentro del auto, los cables todo rompieron buscando más plata" lamentaron a Periodismo365 los damnificados, agregando que los mayoristas del rubro siempre comienzan a atender en la primeras horas de la madrugada.

En la secuencia fílmica se observa como varios delincuentes pasan corriendo por el medio de la calle 8 entre 5 y 7 en dirección hacia el sur, pero uno de ellos merodea primero observando el panorama. En esos momentos se observa que un malviviente con el rostro tapado envuelto con un buzo, abre la puerta de un automóvil Bora color gris y en cuestión de segundos roba el dinero del comerciante (más de 60 mil pesos discriminados en billetes de 2.000 y 1.000 pesos) para después salir corriendo. "No nos habíamos dado cuenta. Más tarde al buscar el dinero ya no estaba y observamos los cables colgando adentro del auto. Ahí revisamos las cámaras y vimos que nos habían robado", detallaron.

"En la esquina había una cantidad de esa gente, aparentemente estaban peleando entre ellos y salían a correr por toda la manzana gritando insultos a cualquiera. Tomaron por completo las calles aledañas a la Plaza San Martín. No es la primera vez que nos roban. Ya una vez nos sacaron la batería de otro vehículo y también a los vecinos les han robado a todos. No se ve un patrullero ni tampoco un policía ni por casualidad. Cuando tengamos tiempo vamos a denunciar porque tampoco vale la pena, ya que al rato están libres nuevamente y robando otra vez. Esto es indignante, no se puede seguir viviendo así. Cada vez que uno sale a la vereda tiene que estar mirando antes y después también para todas partes a ver si hay delincuentes merodeando", afirmaron ofuscados.

Periodismo365