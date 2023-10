/ / CONECTAR IGUALDAD: EN SÁENZ PEÑA, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ENTREGÓ 587 COMPUTADORAS A ESTUDIANTES SECUNDARIOS

El Programa Nacional se recuperó en 2021, luego de que fuera suspendido por el anterior gobierno nacional, y garantiza una computadora personal para cada estudiante de primero y segundo año de las escuelas secundarias de todo el país. En Chaco se prevé entregar 20.000 netbooks en 2023, que se suman a las más de 22.000 entregadas el año pasado.

Primeramente, se entregaron 395 a estudiantes de la Escuela Técnica Nº 22 “Tte. Benjamín Matienzo", de las cuales 381 son para estudiantes y 14 adicionales -1 por cada sección-, para que los y las docentes puedan trabajar en el aula con ellos en el aula. Luego fue el turno de la EES Nº 145, donde se entregaron un total de 192 netbooks: 185 para estudiantes y 7 adicionales para el trabajo en aula. Las computadoras están destinadas, en esta etapa, a estudiantes de primero y segundo año de la escuela secundaria común y a estudiantes de primer año de escuelas rurales.

En este marco, Lineras destacó que esta distribución de computadoras es una política pública nacional y es posible "gracias al esfuerzo de todo el pueblo argentino a través del pago de sus impuestos para que los y las jóvenes tengan una mejor educación". "No podemos dejar que la desigualdad entre quienes tienen la posibilidad de comprar una computadora y quienes no se traduzca en una desigualdad de oportunidades educativas, el Estado tiene que garantizar esta condición" aseguró el ministro, a la vez que instó a los presentes a no olvidar que esta política fue interrumpida por el gobierno nacional de Mauricio Macri, entre 2016 y 2019, y "es importantísimo que el programa tenga continuidad para poder alcanzar a la totalidad de los y las estudiantes”.

Las computadoras llegan por Correo Postal a nombre de cada estudiante. Previamente, cada institución educativa debe enviar a Nación la planilla con los datos personales de cada matriculado de primero y segundo año, y, al retirar su dispositivo, cada menor debe estar acompañado por un tutor.

Además de distribuir dispositivos, Conectar Igualdad cuenta con una plataforma digital asociada con contenido educativo abierto, creado colaborativamente por todas las provincias del país, y un sistema de aulas virtuales para que las y los docentes preparen sus clases por internet. Este programa tiene por finalidad fortalecer la inclusión digital, reduciendo la brecha digital, social y educativa, garantizando el acceso a la tecnología, políticas que se complementan en Chaco con el avance la instalación de la fibra óptica y ampliación de conectividad de las instituciones educativas.

Periodismo365