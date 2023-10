/ / RESPUESTA DE CAPITANICH A DECLARACIONES DE ZDERO: "NO VOY A PERMITIR LA DEGRADACIÓN DE LAS INSTITUCIONES NI LA FALSEDAD, MUCHO MENOS EL AGRAVIO GRATUITO"

El mandatario provincial refutó los dichos del gobernador electo. “Nuestra administración es ordenada y previsible”, sentenció.

En un largo hilo de tuits, el actual titular del Ejecutivo provincial manifestó que “la campaña proselitista ha finalizado”. “Las mentiras, injurias y calumnias le han permitido ganar las elecciones, pero no voy a permitir ni la degradación de las instituciones ni la falsedad ni mucho menos el agravio gratuito”, sentenció Capitanich.

En la red social X, el mandatario provincial admitió -desde el punto de vista profesional- que pueda existir “desconocimiento básico en materia de finanzas públicas, pues su profesión de arquitecto no lo habilita, pero no se pueden emitir ex profeso frases temerarias”. “La contabilidad patrimonial del sector público provincial determina que el patrimonio neto es equivalente a 5.5 billones de pesos, 15776,4 millones de dólares al tipo de cambio oficial mayorista. Esto significa que el activo (bienes y derechos) supera holgadamente el pasivo”, detalló.

También, por primera vez en la historia, “tenemos cuatro años de superávit fiscal primario y financiero junto a un fondo de estabilización fiscal que es la base de un programa sólido y sustentable”. “Las obras públicas tienen certificado de obra que se pagan regularmente y redeterminaciones que requieren un control exhaustivo antes de pagar, pues muchas empresas pretenden cobrar lo que no les corresponde; por lo tanto, debemos defender el interés patrimonial del Estado”, afirmó el gobernador de Chaco.

A su vez, recordó que hasta el mes de noviembre se “pagarán regularmente los certificados devengados conforme a las curvas de inversión, desacelerando el ritmo, conforme a un proceso de transición ordenada que deriva en un acta de neutralización de las mismas para que la nueva administración disponga”. “Se han priorizado aquellas obras esenciales que están en condiciones de finalizar. Respecto al hospital de Quitilipi, el mismo se encuadra en el formato correspondiente, como el resto de las obras diciendo que cerca de 69 podrían entregarse hasta el mes de noviembre”, dijo.

“Cuando asumí mi primer mandato me hicieron un operativo retirada con 8000 pases a planta y en el Municipio de Resistencia con 5000 pases a planta y jornalizados. Nuestra administración es ordenada y previsible. Espero que la nueva administración mantenga el precio del transporte público en 75 pesos, que sostenga el congelamiento de las tarifas de energía eléctrica, agua potable y cloacas pues ese fue el compromiso asumido en la campaña”, concluyó Capitanich. Y cerró: “Se cansaron de repetir eso y espero que lo cumplan. Nosotros somos ordenados y responsables pero no permitiremos frases grandilocuentes ni operaciones políticas malsanas”.

FUENTE Y FOTOS: Agencia FOCO