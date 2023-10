/ / SÁENZ PEÑA: ASALTARON A UNA ESTUDIANTE EN LA ESQUINA DE LA UNIVERSIDAD

A plena luz del día y a cara descubierta, dos delincuentes asaltaron a una estudiante de la UNCAUS. El lamentable suceso de inseguridad urbana ocurrió en una de las esquinas de la universidad, lindante con las Residencias Universitarias.

Al llegar a la esquina de calle 13, frente a las Residencias Estudiantiles, la joven fue sorprendida por dos malvivientes que se movilizaban en una motocicleta de 110 cc., pelada sin plásticos en los laterales, cuadro color negro; y en cuestión de segundos el acompañante descendió corriendo y allí la estudiante salió corriendo, pero el ladrón la alcanzó y de un fuerte "tirón" le robó su mochila conteniendo 1 cuaderno chico de anotaciones de 20 hojas, 1 birome Bic, color azul y algunos otros elementos de estudio. Luego los malhechores huyeron rápidamente en la moto.

"Por suerte no me caí al piso, pero me duele todo el brazo por el fuerte tironeo que hizo el delincuente cuando me robó mi mochila. Ahora ya tengo temor de salir porque esta ciudad es muy peligrosa", lamentó en contacto con Periodismo365, agregando que es oriunda de una localidad del interior chaqueño.

Periodismo365