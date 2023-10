/ / SÁENZ PEÑA - "NO CORRAS, DAME LA MOCHILA O TE HINCO": VIOLENTO ASALTO A UNA ESTUDIANTE A METROS DE LA UNCAUS

A punta de puñal, una pareja de delincuentes interceptó a una estudiante de la UNCAUS, uno de ellos la amenazó de muerte con un puñal y la asaltó a plena luz del día y a cara descubierta. Tras salir de clases, la joven se dirigía caminando hacia su departamento ubicado en zona universitaria. "No me robaron el celular porque alcancé a arrojarlo a una casa. Ya no podemos ni siquiera ir a estudiar. Si esto sigue así muchos estudiantes estamos evaluando volver a nuestros pueblos y ver si nos anotamos el año que viene en otra universidad donde sea más seguro movilizarse", afirmó en contacto con Periodismo365

La víctima explicó a Periodismo365 que "Ahí, ese tipo muy peligroso me robó mi mochila conteniendo elementos de estudio. Al celular yo lo tenía escondido entre mi ropa, y para evitar que me manosee, lo tiré hacia una casa y corrí lo más rápido que pude. Habré corrido más de dos cuadras y le pedí ayuda a dos compañeros de la Facultad, que justo venían y me acompañaron a busca el celular. La dueña de casa me lo devolvió, pero no había nadie en las calles. Por suerte no me lastimaron pero quedé muy asustada. Ahora tengo miedo hasta de ir a la Universidad. Le conté todo a mis padres y me vinieron a buscar muy preocupados por la situación. Cuando vuelva el lunes, probablemente voy a denunciar en la Comisaría", remarcó la estudiante.

Periodismo365