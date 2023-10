/ / SÁENZ PEÑA: A PUNTA DE CUCHILLO ASALTARON A UNA ESTUDIANTE DE LA UNCAUS

La joven salía de clases y caminaba rumbo a su departamento cuando a plena luz del día fue sorprendida por un delincuente que a cara descubierta y amenazándola en todo momento con un arma blanca, le robó su mochila conteniendo elementos de estudio. "Yo me resistí, forcejeamos con el ladrón y no me robó el celular porque lo tiré lejos, cayó adentro del jardín de una casa; después salí corriendo. Grité pidiendo ayuda pero no andaba nadie por la zona y ya el delincuente me había asaltado", explicó la víctima a Periodismo365. Ocurrió en la tarde de este miércoles en plena zona universitaria de Presidencia Roque Sáenz Peña.

"Iba por la vereda de calle 13 entre 4 y 6 del Barrio Ensanche Sur cuando noté que me seguía un tipo, también caminando, pero cuando me di cuenta ya lo tenía al lado y me amenazaba con un cuchillo. Me decía 'Dame todo lo que tenés', entonces yo me resistí y empezamos a forcejear. Ahí se enfureció todavía más y me tironeó la mochila con tanta fuerza que se rompió la tira que la sostiene, me la robó y salió corriendo. Adentro tenía mis apuntes y elementos de estudio, un llavero completo, incluso una calculadora que cuesta mucho dinero. Al celular alcancé a tirarlo a la casa de un vecino y quedó adentro del predio. Yo muy asustada grité pidiendo auxilio y salí corriendo hasta que llegué a mi departamento y pedí ayuda a un vecino que escuchó mis gritos. Una vez que logré tranquilizarme me acompañó a buscar mi celular Samsung nuevo que todavía no termino de pagarlo. Quedé muy asustada porque en todo momento ese delincuente que era mayor de edad, me tiraba puntazos y amagaba con apuñalarme", detalló la víctima; agregando que el malviviente andaba solo.

"Hay muy pocos transeúntes a esa hora pero es un lugar de tránsito intenso de alumnos que permanentemente salimos o vamos a clases en la universidad, y ocupamos esa calle que es de ripio. Ya fueron varios los robos en ese sector y los estudiantes pedimos mas presencia policial, sobre todo en ese horario donde salimos o entramos a clases en la UNCAUS. Todavía no fui a denunciar en la Policía pero en las próximas horas voy a hacerlo", aseguró.

