/ / (video) CHACO - EL PAN SUBE UN 20% Y LLEGA A 1.000 PESOS EL KILO: "ES INEVITABLE, TUVIMOS MUCHOS AUMENTOS DE COSTOS", AFIRMAN DESDE EL CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS DEL CHACO

El precio del pan sube en el Chaco y en algunas variedades supera los mil pesos el kilo. “Tuvimos incrementos en impuestos, en salarios, en materia prima; es inevitable”, afirman los fabricantes.

“Analizamos los costos que nos arrojó un 6,33%. Pero al final del mes pasado habíamos hecho un análisis de costos que nos arrojó un 9,4% y habíamos anunciado que íbamos a absorber ese incremento porque veíamos que había muy pocas ventas, que venía el día de la madre por lo que vimos favorable aguantar un poco para ver si podíamos recuperar algo de ventas. Pasó el día de la madre, volvimos a analizar los costos y nos arroja un 6,33% y sumado al 9,4 supera el 15%. Ya no lo podemos sostener más, entonces salimos a comunicar que vamos a tratar de recuperar un poco nuestra rentabilidad”, explicó el referente.

“Cuando nos sentamos a analizar los costos, vimos que en todos los ítems que conllevan a armar el costo del pan, sufrieron incrementos. No hay nada que haya mantenido su precio. Tuvimos incrementos en impuestos, en salarios, en materia primea. Es inevitable”, afirmó.

Si bien señaló que no se registran faltantes en insumos, recalcó que hay mucha incertidumbre generada por el contexto electora. “Ya tenemos información de que no están queriendo entregar porque están esperando a las elecciones, el que entrega sobrecarga los precios. Hay una movida muy difícil y sobre la que estamos expectantes porque no sabemos qué va a suceder después de las elecciones”, sostuvo y añadió: “Nosotros estamos anunciando un incremento por lo ya devaluado, pero estamos a días de unas elecciones en donde no sabemos qué va a pasar”.

Habló de un costo básico promedio que ronda entre los $670 y $700. “de ahí hay que ponerle la rentabilidad, pero esto siempre hablando de una panadería tipo que hace cuatro bolsas. Pero alguna panadería que haga menos o que lleve más mano de obra seguramente que el costo va a ser más elevado y si está en el centro y paga alquiler, seguramente mucho más”, indicó. Y lo mismo marcó para el interior, asumiendo también los costos de fletes en esas variaciones.

FUENTE, MULTIMEDIA Y FOTOS: Chaco Día por Día