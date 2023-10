/ / (videos) SÁENZ PEÑA - TRAGEDIA: MURIÓ UN BARRENDERO MUNICIPAL TRAS CAER DE UN DESTARTALADO ACOPLADO

"A mi hermano junto a varios empleados, todos barrenderos municipales del Corralón Sur, siempre los llevaban y traían como vacas en ese acoplado que ya ni para chatarra sirve. No tenía seguridad para nada, ni barandas de donde agarrarse y se arreglaban como podían para no caerse. Ése día andaban retirando carteles de la política, el tractorista iba muy rápido, dobló en una rotonda y él cayó de cabeza al pavimento. No tenía ART y trabajaba con un contrato PAM por 18 o 20 mil pesos al mes. Como eso no le alcanzaba hacía 'changas' porque tenía una bebé de 20 días y trabajaba todo lo que podía para que no le falte nada a su hijita. La Policía no me quiso tomar la denuncia, nadie de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña se acercó a ver como estaba su empleado, ni el Intendente, ni los funcionarios ni siquiera algún gremialista, nadie se preocupó en ir a verlo a mi hermano que murió después de tener ese accidente cuando estaban trabajando después de agonizar más de dos semanas. Encima ninguna radio ni nadie habló del tema, hubo silencio total y nadie informó de esta desgracia. Es como que quisieron tapar todo", explicó a Periodismo365 la señora Noelia Herrera, hermana del trabajador municipal Sergio Antonio Herrera, de 39 años de edad, fallecido el pasado fin de semana. El Acta de Siniestro de la empresa aseguradora a la que tuvo acceso Periodismo365, confirma que Herrera estaba "arriba del acoplado, de espaldas, perdió el equilibrio y cayó al asfalto" en zona céntrica de nuestra ciudad.

El tractor con el acoplado donde trasladaban a los barrenderos entre ellos Sergio Herrera, fue reconocido por la familia del barrendero fallecido.

"DESDE EL LUGAR DEL ACCIDENTE LO LLEVARON PRÁCTICAMENTE MUERTO AL HOSPITAL"

"Minutos después el capataz la llamó a mi hermana avisándole que mi hermano había sufrido un accidente y que lo estaban trasladando en ambulancia al Hospital "4 de Junio". Una vez allí no nos dejaron entrar a verlo pero más tarde lo vimos todo intubado y ensangrentado, un desastre . El enfermero que estaba atendiendo en Terapia me dijo que lo intentaban estabilizar a mi hermano porque desde el lugar del accidente lo llevaron prácticamente muerto después de haber caído del acoplado", detalló.

"NADIE DEL MUNICIPIO FUE A VERLO Y NO TENÍA COBERTURA DE SALUD. ESTANDO POR MORIR APARECIERON CON UNA ART"

Herrera agregó que más tarde se acercó al Corralón "para hablar con el jefe y ahí me enteré que no tenía ninguna cobertura médica ni ART ni nada. A eso de las 21.30 horas y ya estando moribundo, como por arte de magia apareció una cobertura de seguro ART porque vieron que él estaba muy grave y lo llevaron al Sanatorio Loma Linda. Fue con un diagnóstico muy grave desde el Hospital, intubado. A las 23.30 horas nos llamaron del Sanatorio porque lo iban a intervenir quirúrgicamente. Al otro día pudimos hablar con él pero el día lunes empeoró, lo intubaron y desde ahí nunca más despertó, hasta que nos avisaron el jueves 5 de Octubre a las 20.30 horas, que él ya había fallecido. El tenía su concubina y dejó a una bebé de 20 días. Desde el Municipio no nos llegó nada, nadie se acercó ni se interesó por su estado de salud. No les interesó la vida ni la salud de él. El jefe del Corralón con palabras nos quería concientizar, intentamos hablar con el señor Bruno Cipolini pero Lazaroff era el vocero del Intendente que nos mandaba tranquilidad a la familia, pero lo cierto es que nadie fue a ver en el estado en que estaba mi hermano, solamente mandaban WhatsApp y algunas llamadas. En el velorio el pasado viernes se acercaron gran parte de sus compañeros de trabajo pero ningún funcionario municipal ni de los gremios", remarcó.

"A MI HERMANA NO LE QUISIERON TOMAR LA DENUNCIA EN LA COMISARÍA PRIMERA"

"Muy preocupada, mi hermana fue hasta la la Comisaría 1º a formalizar la correspondiente denuncia penal pero no le quisieron tomar la denuncia. Le dijeron que el único que podía hacer la denuncia era la víctima pero mi hermano estaba por morir, intubado en el Sanatorio, cómo se entiende que iba a ir a denunciar. Además le dijeron que ya estaba hecho todo incluso una denuncia no sabemos de quien porque en la Comisaría no le dieron copia de nada", aseguró Herrera.

"NO TUVIMOS CONTENCIÓN DE NADIE DEL MUNICIPIO NI DE LOS GREMIOS MUNICIPALES. AHORA QUEREMOS JUSTICIA"

"No tuvimos contención ni del señor Intendente Bruno Cipolini, tampoco de los concejales y otras autoridades municipales y gremiales. Me pasaron el número del Intendente, lo llamé pero nunca me atendió y después le mandé WhatsApp pero tampoco me respondió, Nadie apareció más que la familia y un grupo importante de compañeros de trabajo de la sección barrido. Mi padre que ya tiene su edad y todos nosotros, estamos totalmente destruidos por la muerte de Sergio", lamentó finalmente, agregando que pedirán Justicia por la muerte de su hermano trabajador barrendero y ya designaron abogado en el caso.

