En la noche de este jueves, un motociclista resultó con heridas leves tras protagonizar un accidente con una formación ferroviaria de pasajeros en un paso a nivel. El maquinista aseguró que no se percató de haber sido embestido por el motociclista en los laterales de la formación.

Al llegar al lugar constataron que fueron partícipes un tren de pasajeros (ex Sefecha) y una motocicleta. Los uniformados observaron restos de motopartes, en tanto personal de Seguridad Hospitalaria informó el ingreso al Hospital local de una ambulancia trasladando a un estudiante de 19 años de edad, domiciliado en Charata.

El Médico de turno diagnosticó al paciente: "Herida cortante región parietal derecha de 3 centímetros. Se le realizó 2 puntos de sutura, excoriación en rodilla izquierda y en región superciliar izquierdo de carácter leve. Se le realizará placas RX de cráneo y cervical para descartar lesiones óseas. Signos vitales estables".

Los policías demoraron la formación Tren 5502 - Coche Motor: CAU801 - CU801 -CMU5801, con su conductor de 28 años de edad, domiciliado en Presidencia Roque Sáenz Peña, quien afirmó desconocer los pormenores del accidente remarcando que no se percató de impacto alguno contra la formación.

La Fiscalía en turno dispuso el secuestro de partes de la motocicleta en el lugar y que se realice el Acta de constatación a la formación, para localizar la posible zona de impacto; además de recibir declaración testimonial al motociclista. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 de Charata, en la causa por "Supuestas Lesiones en Accidente de tránsito".

Periodismo365