El tren 25 de Mayo vuelve a las vías y comenzará su recorrido nacional desde el Chaco.

Luego de años de abandono, el Tren 25 de Mayo volvió a ponerse en marcha, y gracias a la articulación del Gobierno del Chaco con el Ministerio de Capital Humano de la Nación, iniciará su recorrido por el país desde nuestra provincia, pasando por distintas localidades durante cinco semanas consecutivas, brindando atención y servicios a los chaqueños desde el lunes 1 de junio hasta el 3 de julio del 2026. Su primer destino será la provincia del Chaco, donde con equipos de profesionales la gente podrá acceder a controles preventivos de salud, prestaciones sociales y propuestas culturales.

Entre las especialidades de los consultorios se encuentran: fonoaudiología, oftalmología, clínica médica, pediatría, odontología, cardiología, salud mental, ecografía y obstetricia, enfermería y vacunatorio, biblioteca y cine, trámites de Ñachec, Registro Civil Móvil, Iprodich, Anses, Renaper, sumándose para consultas e informes organismos como: Insssep y Secheep, colaborando Ecom, Policía del Chaco, entre otros.

CRONOGRAMA DE RECORRIDO

El Tren 25 de mayo estará recorriendo y parando en estaciones del Chaco, desde el 1 de junio al 3 de julio del 2026, pudiendo acceder los habitantes de las localidades cercanas a las estaciones como los de zonas aledañas.

Primera Semana: del 1 al 5 de junio, estación de Hermoso Campo.

Segunda Semana: del 8 al 12 de junio, estación de General Pinedo.

Tercera Semana: del 15 al 19 de junio, estación de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Cuarta Semana del 22 al 26 de junio, estación Cacuí de Fontana

Quinta Semana del 29 de junio al 3 de julio, estación de Resistencia.

Periodismo365