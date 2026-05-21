Otra empresa global que se va del país. La fabricante de asientos para autos Adient cierra planta de Pueblo Esther y deja de operar en la Argentina.

La firma Adient Automotive Argentina SRL, proveedora de las líneas de producción que General Motors tiene en Alvear, cerrará su planta en la localidad santafesina de Pueblo Esther y dejará de operar en el país. La firma comunicó esta semana a sus trabajadores la decisión, confirmó el gremio mecánico Smata. Se pierden otros 70 puestos laborales en la provincia.

Adient es el líder mundial en la fabricación de asientos para automóviles. Nació en octubre de 2016 como una escisión independiente de la división de interiores automotrices de Johnson Controls, de la que heredó tres décadas de experiencia. En la actualidad, provee sistemas de asientos a las principales marcas globales. Emplea a más de 65.000 personas en unas 200 plantas de fabricación/ensamblaje radicadas en 29 países. Su sede está en Plymouth, Michigan, Estados Unidos. Según informa en su página de Internet, equipa a más de 25 millones de vehículos por año.

La noticia del cierre de la planta de Pueblo Esther fue sorpresivo pero ya había indicios de achiques. Ajustes de personal mediante despidos y retiros voluntarios en 2019 y reducción de producción a partir de entonces. En su apogeo, la fábrica santafesina empleaba a unos 230 personas. Hoy quedan 70. Y en el transcurso de junio, según la estimación de fuentes gremiales, nada.

Ahora, de Brasil

Las autopartes que se dejarán de fabricar a 18 kilómetros de Rosario serán provistas por las plantas que Adient tiene en Brasil. Una cuestión de costos: les conviene importar porque, incluso con fletes, los costos finales son menores que producir en la Argentina. Con un mercado interno en continua retracción, un dólar retrasado y las importaciones liberadas, no es negocio la manufactura local.

La planta de Pueblo Esther provee las butacas para el modelo Chevrolet Tracker que General Motors ensambla en su complejo fabril de Alvear, a menos de 5 kilómetros por ruta de distancia. Y allí también se expone la debacle económica: la automotriz redujo su producción y personal en forma notable los últimos años.

Con diplomacia, el próximo director de Manufactura de GM, que asumirá el 1 de junio, Nicolás Busquets, agregó a su complacencia por asumir el cargo una señal preocupante: "Nos encontramos en etapa de transición", resumió.

El actual director de General Motors, Marcelo Franca Nascimento, volverá a Brasil para dirigir la planta de la automotriz en São José dos Campos y de Mogi en el estado de Sao Paulo. En otras épocas, Adient de Pueblo Esther también proveía las butacas para las camioneta HRV que Honda producía en la planta de la ciudad bonaerense de Campana.

Fuente y fotos: El Ciudadano



