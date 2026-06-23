La nueva Diplomatura de la Universidad Nacional del Chaco Austral iniciará el dictado de clases el 4 de agosto, con modalidad virtual y tendrá una duración de cuatro meses. Está destinada a abogados, carreras afines con la temática y miembros de las fuerzas de seguridad.

Esta propuesta está destinada a abogados que desempeñen o aspiren a desempeñar funciones vinculadas a la litigación penal, la magistratura, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, la defensa privada, y el ámbito académico. Además está especialmente orientado a quienes operen o vayan a operar en el marco del Código Procesal Penal Federal, personas que intervengan en el sistema de justicia federales, funcionarios de la administración de justicia y ministerios públicos fiscales y de defensa.

Asimismo, la Diplomatura requiere a egresados de la carrera de derecho, carreras afines con la temática, como informática forense, sistemas y miembros de las fuerzas de seguridad. Los contenidos se engloban en tres módulos que agrupan los aspectos teóricos y un taller de práctica para el trabajo sobre casos. Los módulos tratarán las siguientes temáticas: análisis normativo nacional e internacional, análisis de las conductas relevantes que ocurren y su relevancia típica o vacío normativo; investigación en entornos digitales. La propuesta está aprobada por Disposición Nº 51/2026- D.S.C.y.H. de la Universidad, bajo la dirección de Juan Manuel Chiaradia y Fernando Eric Heffle y la coordinación de Romina Cano.

Información e inscripciones

Las personas interesadas pueden acceder al cronograma de clases, información de costos y realizar las inscripciones, a través del siguiente enlace:

https://cursos.uncaus.edu.ar/cursos/V62Y080Q4M

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