En la noche de este jueves, una mujer y un hombre que circulaban en una motocicleta cerca de Las Breñas, no pudieron esquivar uno de los miles de cráteres que tiene la Ruta Nacional Nº 89, cayeron violentamente al suelo y quedaron con heridas de gravedad. Ambos fueron trasladados de urgencia a Presidencia Roque Sáenz Peña.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que estaba tirada una motocicleta Guerrero Trip, de 110 cc., sin dominio, color negro, la cual era guiada por H.R.J., de 59 años jornalero, quien circulaba acompañado por R.B. (46), ama de casa, ambos domiciliados en Gancedo; quienes perdieron el control de su rodado luego de pasar por un bache en cinta asfáltica.

Ambos fueron trasladados al Hospital local por presentar lesiones. El Fiscal en turno dispuso que se labre Acta de Constatación con tomas fotográficas y se proceda al secuestro de la motocicleta. Minutos después el Médico de turno diagnosticó para la paciente R.B. "Traumatismo Encéfalocraneano Moderado con Otorragia. Es derivado al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña para una mejor evaluación".

En tanto el paciente H.J. presenta "Fractura de cráneo, siendo derivado a la clínica UME UNCAUS de Sáenz Peña para una mejor evaluación". Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 de Charata, a cargo de la Dra. Gabriela Rafart Anton; en la causa por "Supuestas Lesiones en Accidente de Tránsito".

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