La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña continúa ejecutando un importante plan de obras hídricas destinado a optimizar el escurrimiento de las aguas pluviales en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, el Intendente Bruno Cipolini recorrió los trabajos de revestimiento del canal sobre calle 45, en el barrio San Martín, acompañado por Pablo Álvarez; secretario de Servicios Públicos.

Cipolini destacó que este trabajo forma parte de un programa integral que incluye nueva estación de bombeo en el barrio 713 Viviendas, intervenciones en las represas de los barrios Ginés Benítez y Tiro Federal, obras en el barrio Raota y la continuidad de la canalización en barrio San Cayetano, con el objetivo de fortalecer el sistema de desagües de la ciudad frente a precipitaciones extraordinarias.

Por su parte Pablo Álvarez, informó que en paralelo continúan los operativos de enripiado en distintos barrios. En el barrio Obrero restan apenas seis cuadras para completar el plan previsto, mientras que también avanzan las obras de pavimento articulado en el barrio Judicial. Una vez finalizados estos trabajos, las cuadrillas municipales comenzarán un plan integral de enripiado en el barrio Sáenz Peña y continuarán con tareas de mantenimiento en los barrios Hipólito Yrigoyen y Santa Mónica.

Desde el Municipio remarcaron que estas acciones forman parte de una planificación permanente para mejorar la infraestructura urbana, optimizar el escurrimiento del agua y brindar una mejor calidad de vida a los vecinos de los distintos barrios de la ciudad.

Periodismo365