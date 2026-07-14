Autoridades policiales y municipales se congregaron este martes hasta pasado el mediodía en el SUM del Municipio local. Se trató de una Reunión de Articulación Operativa en el SUM de la Dirección de Tránsito Municipal, con motivo de los festejos previstos por posible pase de la Selección Argentina a la Final de la Copa Mundial de la FIFA, oportunidad en la que autoridades policiales y municipales realizaron un análisis de la situación operativa, diagramando un dispositivo especial de seguridad, prevención y regulación del tránsito para el desarrollo del evento.

MEDIDAS OPERATIVAS RESUELTAS:

▪️ Implementación de un Operativo Especial de Seguridad, Prevención y Regulación del Tránsito en el casco urbano.

▪️ Instalación de puestos de control en puntos estratégicos de ingreso, egreso y circulación del microcentro.

▪️ Se resolvió regular el desarrollo de los festejos populares, autorizándose la permanencia del público en el sector delimitado por el término de una hora contada a partir de la finalización del encuentro deportivo, lapso durante el cual se mantendrá interrumpida y controlada la circulación vehicular.

▪️ Cercado perimetral mediante vallado del sector de concentración ubicado en calles 12 y 11, habilitándose dos accesos controlados para acceso peatonal.

▪️ Control preventivo de ingreso, prohibiéndose el acceso con objetos contundentes, bebidas alcohólicas y cualquier elemento que pudiera comprometer la seguridad de los concurrentes.

▪️ Cumplido dicho plazo, se procederá a la desconcentración ordenada de los concurrentes y a la inmediata rehabilitación del tránsito en el sector intervenido.

Asimismo, se dispondrá fuerte presencia policial motorizada en las principales arterias céntricas.

▪️ Finalizada la desconcentración del público general, se implementarán patrullajes motorizados preventivos conjuntos, controles dinámicos y equipos de seguimiento destinados a prevenir y neutralizar la conformación de grupos wileros, evitando maniobras peligrosas y preservando la seguridad vial.

Autoridades presentes:

* Crio. Gral. Pol. Trepó Adolfo - Dtor. Tto. Seg. Vial Int.

* Crio. Insp. Ramón Zarza - Jefe Dpto. 911 S.P.

* Crio. Pol. Guido Ramírez - Jefe Div. Pat. Preventiva

* Alberto Andino Subsecretario Insp. Municipal General

* Coordinador Insp. Municipal Roberto Andino

* David Lator - Subsecretario Prev. Y Monitoreo Municipal

* Viviana Gómez - Subsecretario Seg. Vial Municipal

Cabe remarcar que la planificación estratégica conjunta tiene por finalidad garantizar que los festejos se desarrollen en un marco de seguridad, preservar el orden público, optimizar la circulación vehicular, minimizar los riesgos derivados de la concentración masiva de personas y prevenir la conformación de grupos de motociclistas wileros una vez finalizado el evento.

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