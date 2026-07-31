Camiones que cargan miles de litros para la reventa y camionetas de vecinos de nuestra ciudad, forman parte de la interminable fila de vehículos que pasado el mediodía de este caluroso viernes esperaban su turno para cargar agua en la planta ubicada en Colectora Norte del Barrio Lamadrid.

La escasez de agua potable en amplios sectores de esta ciudad genera un creciente malestar entre los vecinos, que desde hace varios días conviven con un servicio restringido debido a las obras que Sameep ejecuta sobre el sistema del Segundo Acueducto. A la poca cantidad del recurso se suma otro problema: el fuerte incremento en el costo del agua transportada por camiones particulares, que en algunos casos llega a cobrarse entre $50.000 y $70.000 por cada mil litros en el marco de las avivadas de costumbre por un poco de agua.

La postal se repite desde el inicio de la semana en la planta potabilizadora de Sameep, ubicada sobre Colectora Norte de la Autovía de la Ruta Nacional Nº 16, Barrio Lamadrid. Allí, largas filas de automóviles, camionetas, camiones y acoplados con tanques, tambores y recipientes de todo tipo esperan durante horas para cargar agua y trasladarla hasta sus viviendas.

Sin embargo, desde la empresa provincial recordaron que el abastecimiento en la planta es totalmente gratuito. "A todos los vecinos que vienen a buscar agua no se les cobra un solo peso", remarcaron desde Sameep, al tiempo que solicitaron comprensión mientras avanzan las obras de infraestructura.

La interrupción parcial del servicio responde a los trabajos que se desarrollan de manera simultánea en distintos puntos estratégicos del sistema, entre ellos el cruce del puente sobre el río Negro, en cercanías de Makallé; la Planta 4 de Barranqueras, la obra de toma del Segundo Acueducto y la cisterna de Sáenz Peña.

Según informó Sameep con varios días de anticipación, las tareas se extenderán hasta este viernes 31 de julio e incluyen intervenciones técnicas destinadas a optimizar el funcionamiento del sistema de distribución. Durante ese período, el Segundo Acueducto permanece fuera de servicio, mientras que el abastecimiento se sostiene únicamente con el Primer Acueducto. Pero en las últimas horas, se conoció la información brindada por el Ingeniero José Martín quien aseguró que recién el miércoles 5 de agosto se estaría normalizando el servicio.

Sin embargo, para muchos vecinos la explicación técnica no alcanza para aliviar una situación que ya lleva varios días. "Desde el lunes no sale una gota de agua por las canillas", relató una vecina que aguardaba su turno para cargar en la planta. Otros señalaron que en algunos barrios apenas logran recibir un pequeño caudal durante la madrugada, suficiente únicamente para completar parcialmente el tanque domiciliario.

El negocio

En medio de la emergencia apareció otra preocupación que alimentó el enojo de los vecinos: el elevado precio que cobran algunos transportistas particulares por distribuir agua a domicilio. Quienes no disponen de un vehículo para acercarse hasta la planta de Sameep deben recurrir a camiones cisterna privados, donde el costo por mil litros oscila entre $50.000 y $70.000. Y el camión completo $120.000, precios inalcanzables en medio de una tremenda crisis económica.

Las quejas comenzaron a multiplicarse rápidamente en redes sociales, grupos de Whatsapp y medios de comunicación, donde numerosos usuarios denunciaron lo que consideran un aprovechamiento de la situación. "Es imposible pagar esos valores, pero tampoco podemos quedarnos sin agua", resumió uno de los vecinos afectados.

Mientras tanto, quienes esperan durante horas en la planta consultan permanentemente al personal de Sameep sobre cuándo volverá a normalizarse el servicio. Los empleados responden que desconocen una fecha precisa, ya que las tareas se ejecutan a más de cien kilómetros de la ciudad y dependen de los equipos técnicos que trabajan en la zona de Makallé.

Fuente, multimedia y fotos: Norte - Periodismo365



