En la noche de este viernes, el Gobierno del Chaco informó a Periodismo365 que la empresa Sameep trabaja en la etapa final para normalizar el funcionamiento del Segundo Acueducto.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, informó que este viernes por la tarde inició el proceso de puesta en funcionamiento del Segundo Acueducto del Interior, tras la finalización de los trabajos de vinculación de la nueva línea de alta tensión que abastecerá a la obra.

Según explicó el funcionario, alrededor de las 15.00 horas comenzó la captación de agua cruda del río Paraná para alimentar los decantadores y filtros de la planta potabilizadora e iniciar el proceso de producción de agua potable. Esta etapa demandará varias horas y se extenderá aproximadamente hasta la noche. Posteriormente, se realizará el llenado gradual del acueducto, un procedimiento que debe ejecutarse de manera lenta y controlada para evitar turbulencias en el interior de la cañería y garantizar que el agua llegue en óptimas condiciones a cada localidad abastecida.

LOS TRABAJOS SIGUEN

Diez señaló que los trabajos que se ejecutan sobre el río Negro concluirán alrededor de la medianoche. Una vez finalizadas esas tareas, se pondrán en marcha los equipos de bombeo para impulsar el agua a través del Segundo Acueducto, con una primera parada en la cisterna de La Escondida y luego continuar el recorrido hacia Presidencia Roque Sáenz Peña.

El titular de Sameep indicó que el traslado del agua demandará varias horas. Allí se completará la carga de la cisterna y, posteriormente, comenzará la distribución a la red de la ciudad. No obstante, advirtió que el principal factor de riesgo es la estabilidad del suministro eléctrico. “Esperamos que algunas tormentas pronosticadas no afecten el servicio de energía que necesitamos para mantener el funcionamiento de los equipos de bombeo”, expresó.

Finalmente, Diez aseguró que el operativo es monitoreado de manera permanente y que el Gobernador Zdero sigue de cerca cada etapa del proceso, con el objetivo de restablecer el servicio del Segundo Acueducto en las mejores condiciones técnicas y garantizar el abastecimiento de agua potable a las localidades beneficiadas.

Periodismo365