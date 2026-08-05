Carlos Camargo asumirá desde este viernes la presidencia de la empresa energética provincial, en reemplazo de José Bistoletti, luego de una reunión de transición, este miércoles en Casa de Gobierno, encabezado por la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño junto al ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez.

Por su parte, el ministro Hugo Domínguez sostuvo que el cambio de conducción responde a cuestiones personales de Bistoletti y remarcó que se trata de una transición ordenada para garantizar la continuidad de las políticas implementadas.

El funcionario destacó además, la trayectoria de Carlos Camargo dentro del sector eléctrico y aseguró que desde el inicio de la gestión viene colaborando con el Ministerio de Infraestructura en distintos proyectos estratégicos. Asimismo, resaltó los avances alcanzados en materia energética durante la actual administración, impulsados por el gobernador Leandro Zdero. “Estamos transformando la matriz energética de la provincia. Chaco dejó de ser solamente una provincia compradora de energía y comenzó a generar energía a partir de inversiones como los parques solares. Eso nos permite prepararnos mejor para afrontar la demanda del verano y brindar un servicio de mayor calidad”, afirmó Domínguez.

A su turno, el presidente saliente de SECHEEP, José Bistoletti, explicó que su alejamiento obedece a motivos personales y aseguró que deja una empresa con una planificación en marcha y proyectos que tendrán continuidad. “Es una transición muy cordial. Pusimos a disposición toda la información necesaria para garantizar que la gestión continúe de la mejor manera y continuar el rumbo que se viene llevando adelante”, expresó.

Finalmente, el nuevo presidente de SECHEEP, Carlos Camargo, agradeció la confianza del gobernador Leandro Zdero y aseguró que su principal objetivo será consolidar el proceso de modernización iniciado por la actual gestión.

Camargo indicó que, si bien se encuentra jubilado, aceptó el desafío de regresar a la función pública para aportar su experiencia en un área estratégica para la provincia. “Vamos a darle continuidad al trabajo realizado durante estos años, administrando con responsabilidad los recursos de la empresa y priorizando siempre al usuario. Cada inversión estará orientada a mejorar la calidad del servicio eléctrico para los chaqueños”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que la prioridad será fortalecer la eficiencia de SECHEEP, optimizar la prestación del servicio y continuar ejecutando las acciones necesarias para garantizar un sistema eléctrico más confiable y preparado para responder a la creciente demanda energética de la provincia.

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