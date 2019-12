/ / (audio) RETENCIONES: "TODO EL MUNDO GASTA Y EL ÚNICO QUE PRODUCE ES EL CAMPO", ASEGURÓ UN DIRIGENTE RURALISTA

Relacionados

“Todos esperábamos un aumento de retenciones que no se había corregido en el proceso electoral. Nunca es bueno el derecho de exportación pero está dentro de los parámetros que ya tuvimos, dentro de la administración Macri”, explicó.No obstante opinó que no cree que esto vaya a quedar así: “Creo que es una primera etapa para nivelar y todavía hay mucho para charlar”. “La segunda etapa dependerá de lo que negocien con el Fondo. Se tiene que estabilizar de una forma de emergencia y de acuerdo a cómo terminen cerrando la negociación formarán una estructura tributaria, me parece que viene por ahí”, señaló.“Yo creo que acá se profundizan las negociaciones, CRA definirá su consejo, yo formo parte del equipo pero no estoy en la conducción y me parece que vienen momentos de negociación muy fuertes en virtud de demostrar lo que es cada uno”, reflexionó.Por otra parte, Chiesa, quien coordinará la Mesa de las Carnes, adelantó que están “mostrando números de lo que puede crecer el sector si no se lo vulnera” y en esa línea precisó que se habla de “llegar en cinco año a 10 mil millones de dólares en exportaciones y generar más de 5 mil puestos de trabajo de calidad en las cuatro carnes”.Chiesa dijo que aún no sabe si el sector tomará medidas de fuerzas y recordó que ellos esperaban que carne, leche y economías regionales quedaran sin retenciones. “Pienso que esto es una estabilización. Acá lo importante es ver cómo golpean a cada uno de los productos, la Argentina ni es igual y ni todas las producciones son distintas”, subrayó. Finalmente apuntó hacia los gastos políticos y dijo que es histórico que cada vez que hay un inconveniente económico le pida un esfuerzo al campo, que es “la única fuente de riqueza que tiene el país”.