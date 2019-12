/ / CAPITANICH Y KATOPODIS FIRMARON UN CONVENIO PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS PARA EL CHACO

Relacionados

Para ello, se constituirá una mesa de trabajo que permitirá viabilizar los proyectos de obras a corto y largo plazo. Además se prevé la conformación de una unidad de gestión que realice el monitoreo y control ciudadano de la obra pública.El mandatario destacó el rol de la obra pública en la reactivación económica con un efecto multiplicador en el empleo y la garantía de derechos sociales significativos para la Provincia y la Nación. “La industria de la construcción no sólo es dinámica desde el punto de vista de la economía y el empleo sino que además el 100% de la matriz insumo-producto está asociado a elementos construidos en Argentina, por lo cual no necesita dólares”, resaltó.El acuerdo propicia la búsqueda de financiamiento con el fin de concretar las obras fundamentales propuestas por la Provincia. El convenio busca garantizar el objetivo del gobierno nacional de impulsar el desarrollo regional, generando puestos de trabajo en cooperativas de servicio, pequeñas y grandes empresas. Además de un plan de reactivación de la obra pública asociados al desafío ecológico que mejoren el eco-sistema de relaciones ambientales, sociales y productivas.Entre las obras prioritarias que presentó el gobernador al funcionario nacional se encuentran: el Canal 16 tendiente a fortalecer los desagües fluviales de la ciudad, con casi el 30 por ciento de ejecución; la autovía de la ruta Nº 11, clave para la conectividad vial con Formosa, Santa Fe y Asunción del Paraguay cuyo ritmo de ejecución fue mínimo en los últimos cuatro años; la obra del Barrio San Pedro Pescador largamente reclamada por la comunidad, que está en estudios técnicos finales.Además el gobierno busca la continuidad y conclusión del Segundo Acueducto del Interior que llevaría agua potable a 26 localidades con redes domiciliarias a 500 mil habitantes. “Se trata de una obra prioritaria para la provincia, por lo que esperamos terminarla en los próximos 18 meses”, afirmó el mandatario.Además, agregó obras como el acueducto Río Bermejo, Wichí, Sauzal, Nueva Pompeya que resta el 5 por ciento de ejecución para finalizarla. Además de la nueva licitación para la obra desde Nueva Pompeya a Fuerte Esperanza, a fin de concluir una obra significativa para El Impenetrable.Capitanich adelantó que la planta de tratamiento de efluentes líquidos cloacales en Resistencia, finalizaría en marzo o abril, con financiamiento internacional. “Se ejecutan en Charata y Las Breñas casi 15 mil conexiones, es necesario extender las obras de redes domiciliarias de cloacas y agua potable en distintas localidades con el objeto de garantizar la universalización del servicio”, aseguró.“Todos estos proyectos son significativos, no todos pueden ser susceptibles de financiamiento a corto plazo, pero creo que el gran esfuerzo será re-direccionar las fuentes de financiamiento de los de organismos multilaterales de crédito”, señaló y resaltó la importancia de la reconversión del Plan Belgrano al Plan Norte Grande. “Fue una corrección de asimetrías estructurales para las nueve provincias del Norte argentino”, advirtió.Por último, destacó la red vial como ser de El Impenetrable chaqueño con 250 kilómetros que necesita financiamiento de organismos multilaterales, como las conexiones de obras en zonas geoeconómicamente vinculadas entre Santiago del Estero y Chaco, como lo son el Sudoeste I y II. En este sentido, también nombró obras como las conexiones domiciliarias del Gasoducto, el segundo puente Chaco-Corrientes, la conexión con Paraguay por el puente Ñeembucú-Bermejo trabajado con FONPLATA y la autovía Makallé- Sáenz Peña que necesita la continuidad.“Además del plan director hídrico en zonas urbanas y rurales con un programa de financiamiento plurianual para resolver problemas de aguas pluviales en ciudades y zonas rurales a fin de mitigar el impacto del cambio climático y sus efectos y consecuencias”, finalizó Capitanich.Acompañaron al gobernador en la firma del convenio, la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, el ministro de Infraestructura, Logísticas y Servicios Publicas Juan Manual Carreras y el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Sager.Además estuvieron presentes intendentes de diferentes localidades, representantes de las cámaras vinculadas a la industria de la construcción, dirigentes de la Uocra, legisladores nacionales y provinciales, y gran parte del gabinete provincial.“Venimos a decirle al pueblo que vamos reactivar las obras y que las prioridades de los chaqueños serán también las nuestras”, abrió el ministro Katopodis. En ese sentido remarcó que la obra pública debe atender las inequidades territoriales históricas y estructurales del país, las que se resuelven con presencia del Estado y con un claro modelo de desarrollo.El ministro sostuvo que bajo la premisa del federalismo, el Ministerio de Infraestructura de la Nación trabaja en un acuerdo con los gobernadores sobre el plan nacional de obras públicas e infraestructura. “Chaco tiene la ventaja de contar con un gobernador activo que propuso una agenda de trabajo y un plan de desarrollo que facilitará al gobierno nacional la diagramación y ejecución de los programas de obra”, remarcó.El funcionario indicó que las prioridades del gobierno chaqueño están en sintonía con las del presidente Alberto Fernández, que se basan en la visión de la obra pública como generadora de trabajo. “El empleo es uno de los principales desafíos en la crisis que vive el país y la infraestructura tiene que ser un motor para que se pueda volver a reactivar el empleo de calidad”, expresó.Katopodis aseguró que se trabajará para reactivar las obras prioritarias para la provincia. “Estas obras son sinónimo de salud, son un derecho ciudadano que debe hacerse efectivo y el plan de Capitanich persigue ese objetivo”, dijo al respecto.Las obras forman parte de una primera agenda de prioridades a ejecutar en el corto plazo, en tanto que se diagramará también una agenda a mediano y largo plazo con obras más estratégicas. “Se trata de obras que no solo beneficiarán a Chaco, sino a la región y al país y tienen que ver con la integración regional y el federalismo”, advirtió.“Queremos volver a poner la Argentina de pie y es sobre la base de un modelo de desarrollo productivo que lo vamos a lograr”, apuntó y añadió que Chaco es un motor importante en ese proceso. Por último, señaló que la obra pública es la base para mejorar la competitividad de las economías regionales. “Lo vamos a lograr con el esfuerzo de todos los argentinos; no serán los mismos de siempre los que paguen la crisis, vamos a equiparar los esfuerzos”, concluyó.