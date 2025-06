/ / SÁENZ PEÑA - FEMICIDIO DE LEONELA: "MI CLIENTE NO TIENE ARMAS NI PRUEBAS EN SU CONTRA", ASEGURÓ EL ABOGADO LUKACH

El reconocido abogado penalista saenzpeñse al ser consultado por Periodismo365, desestimó que haya pruebas en contra de su cliente. El Dr. Miguel Lukach afirmó que no hay pruebas que condenen a su cliente Emmanuel Giacone, aprehendido en la causa por el "Supuesto Femicidio" de Leonela Ayelén Giménez. El letrado confía que Giacone podría recuperar la libertad en el corto plazo. Este lunes asumirá formalmente como defensor de uno de los acusados.

El abogado agregó que todavía la causa "no tiene calificación consolidada e intimada, esa calificación de tipo penal va a surgir cuando se le tome la declaración de imputado a mi cliente. En realidad en la investigación todavía no se encontró ningún elemento concreto para acusar a mi cliente, simplemente que a él lo demoran porque fue la última persona que aparentemente vio con vida a la fallecida, pero nada más que eso". El abogado remarcó que Giacone "está en calidad de aprehendido, es normal que eso acontezca pero si la Fiscalía cree que él puede tener algún tipo de vinculación con el hecho, lo va a detener obviamente".

"EL ARMA NO APARECIÓ. MI CLIENTE NO CUENTA CON ARMAS"

"No hay arma de ninguna naturaleza, se secuestraron algunos elementos vinculados con un arma en el lugar del hecho pero el arma propiamente dicha no. Mi cliente no cuenta con armas, es más, seguramente avance la investigación van a determinar que tipo de arma era y pedirán informes. Recién comienza la investigación y es una etapa muy primigenia, muy de inicio; lo único que tenemos es la detención de este muchacho porque supuestamente es el último que la vio. Supuestamente, porque pueden surgir otras cuestiones vinculadas con esa versión", evaluó.

Con respecto al automóvil Audi en que se movilizaban Giacone y Almeida, el abogado confirmó que al automóvil Audi "lo compró Giacone pero todavía no se hizo la transferencia formal del vehículo así que el titular registral es otra persona".

"POR SUPUESTO QUE PUEDE ZAFAR DE ESTA CAUSA. NO HAY CARGOS CONTUNDENTES CONTRA MI CLIENTE"

Analizando la investigación y las pruebas que habría contra su cliente, el Dr. Lukach consideró que "Por supuesto que hay posibilidades que Giacone pueda zafar de esta causa porque recién comienza la investigación, y no hay ningún elemento de prueba o de cargo contundente contra mi cliente. Yo quiero ser claro con esto, las noticias o la investigación que se pueda hacer vinculada con alguna manifestación de los medios o alguna manifestación de la Policía no es una cuestión que tenga profundidad desde el punto de vista de la investigación. Eso simplemente forma parte de una espectacularidad y eso vende".

"GIACONE NO ESTÁ INCOMUNICADO"

"Giacone no está incomunicado, en ningún momento se lo incomunicó y yo hablé con él, estuve siguiendo toda la requisa policial ahí en la zona de la estación de servicio y restaurante, anoche hasta las 22.00 horas estuvieron. Hay muchos elementos que no se van a poder determinar todavía, porque eso forma parte de una investigación o una actividad que la tiene que desarrollar el Gabinete Científico; y muchas cuestiones van a tener que ser remitidas al IMCIF de Resistencia. Nosotros estamos muy alejados de lo que tiene que ser una profunda investigación, tenemos que tener todos los elementos para investigar de manera real y muchas veces las investigaciones fracasan o se atrasan por la carencia de elementos", detalló.

"LOS RESULTADOS DE LAS MUESTRAS TARDAN HASTA OCHO MESES EN VOLVER"

Analizando el trabajo de los peritos, el Dr. Lukach consideró que "Seguramente se le hizo el Dermotest pero los resultados tardan meses en conocerse, porque se sacan las muestras y se mandan a Resistencia y tardan hasta seis meses o más para saber los resultados positivos o negativos de esas pruebas. Es una cosa increíble, eso no es en el momento. Yo tengo una causa de Homicidio que trascendió muchísimo, ocurrido en un lugar donde se distribuía estupefacientes, y la prueba de ese Dermotest que se le hizo a los muchachos imputados no llegó nunca todavía, y se hizo ya hace ocho meses desde el día que ocurrió el hecho, el año pasado fue", recordó.

"LA COCAÍNA HALLADA DENTRO DEL AUTO ERA PARA CONSUMO PERSONAL"

En relación a los rastros de estupefacientes en el interior del Audi, el letrado aclaró que "La cocaína que se encontró adentro del Audi era para consumo individual, pero nada que ver con que mi cliente esté vinculado con el mundo del narcotráfico", subrayó finalmente.

