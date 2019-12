/ / CHACO - CAPITANICH ORDENÓ SUSPENDER CORTES DE LUZ Y AGUA POR FALTA DE PAGO: “LE PEDIMOS AL PUEBLO CHAQUEÑO UNA TREGUA PARA TRABAJAR TODOS Y TODAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ SOCIAL”

Relacionados

Entre las medidas urgentes, el mandatario anunció que se adelantará, a fines de enero, la entrega de las Tarjetas Alimentarias e implementación del programa de contención social e impulso de las economías populares. Además anunció el pago del Sueldo Anual Complementario a partir de este jueves y la no interrupción de los servicios de Secheep y Sameep para dejar sin efecto cualquier corte del suministro ante incumplimiento de facturas, garantizando el acceso de los servicios públicos esenciales a toda la ciudadanía.“Asumimos el 10 de diciembre una provincia con 250 mil chaqueños y chaqueñas que viven en la informalidad laboral, por le pedimos al pueblo chaqueño una tregua social, nos comprometemos a hacer el máximo esfuerzo para resolver los todos problemas, pero siempre bajo la premisa de empezar por los últimos para llegar a todas y todos”, señaló.Para ello convocó a todos los sectores sociales, organizaciones y sindicatos a trabajar en conjunto, generando consensos para construir una sociedad inclusiva y equitativa. “No hay forma de resolver la situación si no adoptamos una cultura del encuentro y del consenso, tenemos experiencia y sabemos cómo gobernar, pero necesitamos una tregua social”, advirtió.En ese sentido destacó el trabajo conjunto con el gobierno nacional y con el presidente de la Nación Alberto Fernández, quién en solo ocho días de gestión lo recibió en tres oportunidades para tratar las problemáticas de la provincia. “Desde el 10 de diciembre tuve tres veces la posibilidad de hablar con él, esto habla de un trato destacable por parte del primer mandatario nacional respecto a los gobernadores en general y en mi caso personal”, apuntó y destacó también el vínculo con los ministros y secretarios nacionales, con quienes mantuvo diversas reuniones en la primera semana de gestión.Acompañaron al gobernador en la conferencia de prensa la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, la secretaria general de la Gobernación Analía Canteros, y la ministra de Planificación y Economía Maia Woelflin, la ministra de Desarrollo Social Pía Chiacchio Cavana, entre otros funcionarios.“La paz social vendrá de la mano de políticas sociales”, aseguró Capitanich, y una de las medidas más importantes será la implementación de la Tarjeta Alimentaria. Para ello se trabaja a fin de agilizar y adelantar a la tercera semana de enero 2020 la entrega los plásticos, prevista en un primer momento para tercera semana de febrero.El programa, que beneficiará a unas 60 mil personas, implicará cerca de tres mil millones de pesos de ingreso directo en la economía provincial. “Esto generará un impacto extraordinario en el desarrollo de la economía popular, ya que se le dará prioridad a la red de proveedores y productores locales”.Para eso se realiza un relevamiento y registro de los pequeños agricultores, ganaderos y pescadores que estén en condiciones de comercializar su producción. El objetivo es la inclusión de trabajadores de la economía popular para incentivar al consumo local y generar empleo chaqueño.En la oportunidad el mandatario se refirió al proyecto de Ley de Ministerios y al congelamiento en las contrataciones del Estado, dos iniciativas que el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados y que están siendo obstaculizadas por la oposición.“La Ley de ministerios es la base del diseño organizacional de las políticas públicas, que surgen de este gobierno elegido por la voluntad popular, es un exceso que pretendan imponernos una ley de ministerios”, advirtió.En ese sentido que la reducción de once a ocho ministerios, de ocho a cinco secretarías y el 45% de las subsecretarías, pretende reducir los cargos políticos y sus gastos conexos. “Esto es un acto de gestualidad política de una administración austera de los recursos del Estado”, resaltó.En cuanto al congelamiento de las vacantes para la administración pública provincial, señaló que el objetivo es ordenar el Estado, recuperar el salario promedio de los agentes públicos y fortalecer los convenios colectivos de trabajo del sector público para garantizar servicios públicos de calidad. “No vamos a cercenar derechos, sino ordenar el sector público para mejorar la estructura de prestación de servicios y el salario promedio, lo que hay que hacer con recursos propios y genuinos”, aseguró.