/ / PROCESAN A UN GENDARME POR FILTRAR INFORMACIÓN A NARCOS

El fallo recayó en contra de Eduardo Javier Vargas, oriundo de Formosa, imputado por el artículo Nº 248 del Código Penal. La norma prescribe que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictara resoluciones u órdenes contrarias a las Constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutaren las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.La investigación comenzó en 2017 con la denuncia de Gendarmería Nacional. En ella, la fuerza enrostró a Vargas trabajar también con los narcos. Esa conclusión estuvo precedida del “plan de llamadas”, documento interno en que los gendarmes aportan el número de abonado telefónico que emplean.La sospecha es que Gendarmería tenía procedimientos avanzados y a punto de concluir que fracasaban sin motivo. Por ello, los altos jefes cambiaron las claves de la plataforma privada de Gendarmería. Al poco tiempo, Gendarmería “desnudó” el contenido de varias líneas telefónicas intervenidas. En ellas, Vargas aparecía comunicándose con sospechosos de vender drogas y hasta advirtiéndoles para que retiraran sus fotos de los estados de whatsapp.Con luz verde del juez y del fiscal, Pedro Simón, fue allanado el domicilio de Vargas, en La Banda, y le secuestraron celulares. Para la Justicia, el gendarme “jugaba su propio juego”, es decir beneficiaba a vendedores de droga a domicilio. En casi todos los procedimientos dudosos, los sospechosos habrían sido informados que eran investigados para que dieran giros de 180 grados en su rutina, burlando con ello sus casi seguras detenciones.Asistido por el abogado Javier Leiva, el gendarme habría señalado que todo su accionar estuvo basado en trabajos de inteligencia. De hecho, él operaba en esa área (hace varios años) y habría subrayado que era casi imperceptible la difusa línea entre buenos y malos. Puesto en contexto, indicó que no es anormal que los gendarmes obtengan datos de otros narcos, llamados “informantes”.Ahora, en su resolución, el juez Molinari habría trabado embargo de los bienes de Vargas, “a los fines de su responsabilidad civil hasta cubrir la suma de $ 100.000”. El dinero tiende a garantizar la responsabilidad del gendarme en la eventual fuga en órbita civil.A contrapelo de la decisión, Vargas habría afirmado que no hizo nada malo. Asimismo, deslizó que los entrecruzamientos de llamadas habrían sido dispuestos sin orden judicial, aún dentro del ámbito de Gendarmería.En septiembre, Vargas fue detenido por pedido de la fiscal Judith Díaz. Lo acusó de agredir físicamente a su ya ex pareja (el 22 de agosto), Rita Rocha, ya que había “husmeado” en su celular. Tras varias semanas “ausente”, Gendarmería lo entregó en la Seccional Cuarta. Enfrentó cargos por ‘violencia de género’ y el 17 de septiembre la jueza de Género, Cecilia Laportilla, le concedió la excarcelación, bajo duras reglas de conducta. Después de ser excluido del hogar de Rocha, Vargas contragolpeó. Con el patrocinio de su abogado, Javier Leiva, denunció a Rocha y la acusó de venderle una costosa motocicleta, pese a ser él su real propietario.