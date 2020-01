/ / CHACO - CRÍTICA SITUACIÓN EN HOSPITALES: EL GOBIERNO AGILIZA ENTREGA DE INSUMOS Y MEDICAMIENTOS

Relacionados

El gobernador Jorge Capitanich y la ministra de Salud Pública, Paola Benítez, recibieron este sábado a jefas y jefes de diferentes servicios del hospital Julio C. Perrando para poner en marcha, a partir de este lunes, el Plan estratégico de Salud en el marco de la emergencia sanitaria que atraviesa la provincia.Sin desconocer la problemática recibida, y de cara a los responsables de áreas, el mandatario reiteró que el Gobierno Provincial pretende asignar más del 10% del presupuesto total -el porcentaje más alto de los últimos años- para recomponer el sistema sanitario con infraestructura, medicamentos, equipamiento, tecnología, capacitaciones y nuevos programas de abordaje territorial.Los profesionales habían advertido las condiciones “caóticas y deficitarias” en las que se encuentra el hospital cabecera de la provincia. “Entiendo su preocupación, por eso tenemos que trabajar juntos y comenzar por las demandas estrictamente urgentes que me plantean para empezar a resolverlas desde esta semana”, les dijo Capitanich.Una de esas prioridades es la provisión de medicamentos e insumos fármacos, que desde esta semana empezarán a llegar en mayor cantidad y de manera mucho más rápido para abastecer al nosocomio, a partir del Decreto de Emergencia Sanitaria firmado por el gobernador con el que se reducen los pasos administrativos para comprarlos.“Así podremos mantener un stock no semanal o diario como veníamos reponiendo, sino con más previsibilidad y margen”, explicó por su parte Paola Benítez, que en los últimos días estuvo trabajando de cerca con el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y con ministros de provincias vecinas para evaluar alternativas que permitan la adquisición de los medicamentos.El gobernador indicó que se fijó el 31 de marzo como plazo para regularizar el stock “con provisión de flujo en forma sistemática”. “Pretendemos que para esa fecha ya tengan completos los elementos y los insumos necesarios, y también que el director de farmacia ya cuente con el stock recompuesto parcialmente”, amplió.También como parte del plan estratégico iniciarán las obras integrales de reparación y equipamiento, que en una primera etapa demandarán una inversión cercana a los 60 millones de pesos, financiada a través del Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA). Incluirá las refacciones de tomógrafos, ascensores, aires acondicionados, que tal como especificó Capitanich, “son cuestiones urgentes de cortísimo plazo a los efectos de resolver los problemas”.En esta misma línea de acción, el gobernador planteó el trabajo conjunto con los jefes y las jefas de servicios del Perrando en un proceso de ordenamiento financiero para lograr el recupero de gastos por parte del nosocomio local. Incluye la optimización del sistema de compras según prevalencia estacional de cuadros clínicos y/o patologías emergentes, y planes de pago de deuda pendiente.“Queremos que las obras sociales y las compañías de aseguradoras de riesgo de trabajo (ART) paguen. Con esas dos fuentes de recupero de gastos más el plan SUMAR tendremos fondos para financiar medidas inmediatas”, explicó.Por último Capitanich reconoció la necesidad de avanzar en una política de saneamiento salarial, cuestión que ya viene siendo tratada en diferentes reuniones con representantes de los trabajadores. “Tenemos que ordenar el salario de los profesionales. Estamos en una situación extremadamente crítica, por eso nos reunimos, para trabajar y que esta situación se resuelva”, aseguró.En la misma sintonía, la ministra destacó que este equipo de trabajadores y trabajadoras de la salud pública "se encuentran comprometidos con los cuidados de la población". “Sabemos que trabajando de forma conjunta vamos a poder resolver la situación crítica que estamos pasando”, remarcó.Uno de los puntos más importantes del plan presentado el sábado se trata de la formulación de nuevas políticas públicas, que incluye la descentralización paulatina del sistema en las diez regiones sanitarias con cooperación de los municipios, la reglamentación consensuada de la carrera sanitaria y el mejoramiento de la Historia Clínica Electrónica (HCE), para aumentar la calidad y la cantidad de información digital y disminuir los registros de papel.La ministra de Salud, Paola Benítez, hizo hincapié en el abordaje de la atención primaria de la salud, con equipos itinerantes que ya están recorriendo todo el territorio provincial con el programa Acercar Salud, y próximamente pondrá en marcha el programa Orígenes más Salud, “conducido por hermanos originarios para amalgamar los tratamientos adicionales y los ancestrales, trabajando juntos y disminuyendo barreras socioculturales”, destacó.Estipula la creación del Consejo Provincial de Promoción de la Salud Chaqueño (COPROSACHA) que tendrá participación del Estado, de ONGs y del sector privado; la puesta en marcha del Programa Provincial para la Prevención de Accidentes de Tránsito, Violencias, Suicidios y Adicciones, en el que tendrán injerencia otros organismos estatales. Aquí también se plantea la necesaria capacitación de los equipos interdisciplinarios en temas relacionados a la salud mental y las adicciones. Siguiendo con la línea de mejorar la calidad de vida, el plan contempla la ampliación de la cobertura de servicios para la discapacidad.También prevé la capacitación permanente de las y los trabajadores de la salud lo que incluye, entre otras cosas, el fortalecimiento la telemedicina que funciona además como consultorías con centros sanitarios de mayor complejidad. También propone el desarrollo de un programa que incentive la formación del personal en áreas consideradas críticas, como ser neonatología, anestesia, cuidados intensivos, entre otras.Además se busca estimular el estudio en carreras sanitarias como medicina y enfermería, para lo cual se trabaja en un programa de becas estudiantiles con la UNCAus. En paralelo, el plan procura impulsar investigaciones científicas acerca de las condiciones biológicas, ambientales y sociales de diversas enfermedades.