/ / CHACO: LA VICEGOBERNADORA AVANZA EN LA IMPLEMENTACION DE PROTOCOLO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ORGANISMOS PUBLICOS

Al no tener perspectiva de género cuando se abordan diferentes problemáticas que tienen como ámbito las relaciones laborales estatales, muchas veces, incluso por desconocimiento, se vulneran los derechos humanos de las personas. Por esta razón en caso de que funcionarios jerárquicos tomaren conocimiento de casos como estos deben tomar las medidas correspondientes porque eso implica cumplir las obligaciones internacionales de protección de derechos que el Estado provincial ha asumido. A partir de ahora, el Estado chaqueño se compromete a trabajar desde un abordaje integral y con perspectiva de derechos humanos y género para que nunca más ocurran situaciones como esta a ninguna persona.“En esta jornada en la que pedimos disculpas damos una muestra concreta que es una nota que es enviada al Juzgado de Ejecución Penal, a través de la cual la desde la presidencia de ECOM se rectifica la misiva que la misma empresa había remitida y donde se hace ver la falta de perspectiva de género y por eso insistimos tanto en la obligatoriedad de la capacitación en materia género y de derechos humanos para todos y todas quienes se desempeñen en todos los niveles y jerarquía en los tres poderes del Estado” sostuvo la vicegobernadora en la oportunidad.Por su parte, Ana Clara Buttice, Presidenta de ECOM, resaltó la importancia del acto de reparación simbólica, manifestando que seguirán trabajando con perspectiva de género. Además agradeció el acompañamiento recibido desde la Vicegobernación y la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros. También resaltó que, sin estar orgullosa de los hechos, sí es un orgullo poder representar a una empresa que es el primer ente del estado en dar el ejemplo a otras reparticiones del Estado y avanzar en una reparación simbólica de estas características.A su turno, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, resaltó la importancia del encuentro generado a instancias de la Vicegobernación, y sostuvo que “en el marco de la reparación de la protección y prevención de las violencias, este encuentro representa una reparación simbólica y de allí el delineamiento de acciones prácticas que son de intervención y de prevención de otras violencias en las instituciones estatales”.Eliana Salerno, señaló que “es muy importante que el cambio del provenga del Estado y el que el Estado este ahí para acompañar.” “Estoy profundamente agradecida con estas increíbles mujeres (haciendo referencia a las funcionarias presentes) y con el abogado Paulo Pereyra que fue fundamental y fue mi guía y mi bastón en todo esto.” “Quiero animar a todas las mujeres y hombres también que han sufrido o están pasando por estas cuestiones a que denuncien, y les digo que no hay que tener miedo porque siempre hay una mano amiga que va a acompañar y que siempre van a haber personas que van a estar presentes para que se haga justicia.”Eliana Salerno fue víctima de violencia de género por parte de quien fuera su pareja Matias Colman , que condenado como autor penalmente responsable de los delitos de "LESIONES LEVES AGRAVADAS POR EL VINCULO EN CONCURSO REAL CON LESIONES GRAVES EN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GENERO" Arts. 89 en función 92; 80 inc. 1º; 55; 90 en función 92; 80 inc. 11; 55 todos del C.P. en los términos de lo normado por el art. 426 inc. 4º y concordantes del C.P.P. -Ley 965-N-; a la pena de TRES (03) AÑOS DE PRISIÓN EN SUSPENSO y, prohibición de acercamiento al domicilio de la victima de autos a no menos de 300 metros y lugares que esta frecuenta, como así mismo tratamiento psicológico.Notificada la empresa Ecom de las medidas de protección para salvaguardar la integridad de la victima y cumplir la orden judicial, no lo hizo bajo el paradigma de protección ambas partes, y no solamente a la víctima como debiera haberlo hecho. Ecom rectifica sus actuaciones administrativas en el caso clarificando quien es víctima y victimario porque las medidas de protección por parte de la empresa donde ambos trabajan van orientado a tal fin.