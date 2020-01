/ / DESIDIA PRO: ENCONTRARON 160 MIL VACUNAS CONTRA EL SARAMPIÓN VENCIDAS QUE VIDAL DESECHÓ EN UN DEPÓSITO

Relacionados

"Mientras no se vacunaba contra el sarampión porque no había dosis, en el depósito de Melchor Romero había 162 mil dosis de vacunas vencidas, que estaban para desechar, sin cadena de frío. En medio de la necesidad estaba el recurso y lo desecharon", denunció el titular de la cartera sanitaria."Durante toda la gestión anterior faltaron vacunas de todo tipo y hoy comprobamos que muchas de estas inmunizaciones estaban disponibles. Sin embargo, por razones que vamos a investigar, terminaron en la basura", agregó en declaraciones a la agencia DIB.De acuerdo a los resultados de la auditoría, entre las dosis descartadas había vacunas contra la poliomielitis, la doble viral (difteria y tétanos), la triple viral (sarampión, paperas y rubéola) y contra las hepatitis A y B. Esas vacunas se encontraban vencidas, con pérdida de cadena de frío o inutilizadas por congelamiento.Gollan cargó contra la administración saliente y atribuyó la situación a la "desidia" y al "desinterés absoluto" de María Eugenia Vidal por la salud pública. Además, informó que ampliará la auditoría para determinar las responsabilidades de la ex gobernadora y del ex ministro de Salud provincial, Andrés Scarsi.