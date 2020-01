/ / FEDERICO STORANI: "LA GESTIÓN DE MACRI FUE EXTREMADAMENTE MALA"

Relacionados

Storani protegió a la UCR e indicó que "nunca hubo un gobierno de coalición". También señaló que la alianza continuará si es liderada por una figura del radicalismo, ya que una fórmula 2023 con Macri a la cabeza "generaría una gran crisis" partidaria.El dirigente de la UCR calificó de "desafortunada" la reaparición de Macri durante una reunión con dirigentes del PRO patagónicos en Villa La Angostura, donde dijo haber advertido sobre las consecuencias del endeudamiento y apuntó contra el partido aliado con la frase "no sobreviví ni al radicalismo"."Cuando uno hace un balance de la gestión de Macri, no puede hacer otra conclusión que la de una gestión extremadamente mala", le apuntó Storani, en diálogo con radio La Red, y subrayó "índices elementales como la situación de pobreza y, en particular, la inflación, que dijo que era un tema fácil de resolver y dejó la suba de precios más alta en los últimos 28 años".El radical focalizó en el aumento exhorbitante de los alimentos, alrededor del 60 por ciento, para volver a cargar contra la evaluación que Macri hizo desde sus vacaciones extendidas en Villa La Angostura: "No hizo ninguna autocrítica, está muy lejos de revestir el carácter de una persona que pueda tener dotes de estadista ni liderazgo".En la reunión con dirigentes del PRO de la Patagonia, que se acercaron hasta el lugar de vacaciones de Macri, el expresidente apareció cargando contra sus aliados radicales por oponerse a una modificación en los montos de la AUH en el sur del país, que cobran un diferencial más elevado por la región del país en la que habitan."No sobreviví ni al radicalismo. El radicalismo mandó un proyecto al Congreso para decir que por ley no se podía tocar eso. A mí me parecía que era lo lógico, que un chico de La Matanza tiene que cobrar lo mismo que un chico del sur de La Pampa, pero no", expresó el referente del PRO respecto de una medida que significaba un ajuste y afectaba a los representados por los dirigentes que lo acompañaban.Tras esas declaraciones y a pocas horas de que se reúna la mesa nacional de Cambiemos, Storani consideró que la alianza está representada en la actualidad por un bloque de legisladores nacionales "extremadamente heterogéneo" y consideró que esa amplitud debe "tener un sentido profundo, que está más en condiciones de brindarlo un partido histórico como el radical y no Macri que no tiene historia ni tradición ni arraigo y ha demostrado ser muy deficiente".El dirigente de la UCR aseguró que su partido debe realizar "una autocrítica, un balance y una propuesta", pero desligó la responsabilidades del cogobierno de los últimos 4 años. "Nunca hubo un gobierno de coalición, lo que sí existió fue una coalición electoral para conseguir el control del poder. El gobierno de coalición no se produjo por falta de voluntad del PRO y, en particular, de Macri", contraatacó Storani.Storani, que representa el espacio que se mostró en disidencia al macrismo desde antes del pésimo resultado electoral de 2019, señaló que la aspiración es lograr desde Cambiemos "liderar un espacio que se arrime más a un espacio socialdemócrata" y nombró a Martín Lousteau como posible referente para enfrentar al espacio "socialcristiano" representado por el Frente de Todos."Los partidos políticos han disminuido su importancia desde lo individual y existen grandes coaliciones, que pueden equilibrarse, controlarse y alternarse en el poder, manteniendo políticas de estado", planteó Storani un futuro bipartidista. En ese horizonte, el dirigente radical descartó una fórmula presidencial de Cambiemos liderada en 2023 por Macri. "Eso produciría una gran crisis hacia el interior del radicalismo".