/ / IMPUESTOS: CON UN 51% DE AUMENTO, YA RIGEN LOS NUEVOS VALORES DEL MONOTRIBUTO

Los nuevos parámetros corresponden a la movilidad de jubilaciones y prestaciones sociales, aplicable también a las 11 categorías del régimen, actualizando los ingresos brutos anuales, los alquileres devengados al año y el importe a pagar mensualmente tanto por la parte impositiva como por el aporte previsional y de salud. Hasta el 20 de enero habrá tiempo para cambiar de categoría en el monotributo, en caso de que los contribuyentes hayan tenido modificaciones en sus montos de facturación en los últimos doce meses. Según detalló la AFIP, las modificaciones deberán hacerse a través del sitio web del ente recaudador fiscal.El organismo indicó a los contribuyentes que deben recategorizarse si en los últimos 12 meses tuvieron cambios en el desarrollo de su actividad, como aumento o disminución de los ingresos, o de los gastos de electricidad o alquiler.Aclaró también que los contribuyentes que no tuvieron cambios en su actividad "no tienen que hacer ningún trámite" y se da por entendido que le corresponde seguir en la misma categoría. La AFIP estableció a partir de enero los aumentos en los montos facturados de acuerdo a cada categoría y cuánto deberán pagar los contribuyentes.Categoría A: ingresos brutos de $208.739,25 al año, paga monotributo de $1.955,68.Categoría B: ingresos brutos de $ 313.108,87 al año, paga $2.186,80.Categoría C: ingresos brutos de $ 417.478,51 al año, $2.499,91 -Categoría D: ingresos brutos de $ 626.217,78 al año, $2.947,94. -Categoría E: ingresos brutos de $ 834.957,00 al año, $3.872,18Categoría F: ingresos brutos de $ 1.043.696,27 al año, $4.634,89 -Categoría G: ingresos brutos de $ 1.252.435,53 al año, $5.406,16.Categoría H: ingresos brutos de $ 1.739.493,79 al año, paga monotributo de $9.451,93.Categoría I: ingresos brutos de $ 2.043.905,21 al año, $11.336,71.Categoría J: ingresos brutos de $ 2.348.316,62 al año, $13.019,83.Categoría K: ingresos brutos de $ 2.609.240,69 al año, $14.716,41.