/ / LA UCR QUIERE EXPULSAR A EVO MORALES DEL PAÍS

Con un falso argumento, aseguran que para ser recibido en Argentina prometió “no hacer declaraciones políticas”. Esto es mentira, ya que las personas en la situación de la del presidente derrocado de Bolivia tienen total libertad para hablar sobre los hechos políticos de su país.Lo único que no pueden, y Evo Morales no hace, es interferir en la política nacional del país que le da el refugio político. "Hoy se destacan sus últimas declaraciones en las que asegura que hay que 'organizar como en Venezuela, milicias armadas del pueblo'", remarca el comunicado firmado por las máximas autoridades de la UCR Nacional.El texto refrendado por Alfredo Cornejo y Alejandra Lordén, dispara: "Las declaraciones de Morales atentan contra la paz y la democracia del país vecino, que está en pleno proceso de normalización de sus instituciones".Con esta frase, el histórico partido que hoy es aliado del PRO de Mauricio Macri decidió legitimar la dictadura que gobierna en Bolivia tras derrocar a Evo Morales. El mandatario depuesto ganó las últimas elecciones y solo se discutía si hacía falta, o no, una segunda vuelta electoral.