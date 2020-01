/ / PIDIÓ 100 MIL DÓLARES: BAJARON DE UN FESTIVAL A ABEL PINTOS Y CON EL DINERO COMPRARÁN UNA AMBULANCIA

Relacionados

Ante esta situación, el intendente de Chilecito, La Rioja, decidió apostar por una versión “low cost” de “Navidad en los Cerros” y prescindir así de una figura como Abel Pintos por considerar que su precio era muy elevado.Rodrigo Brizuela y Doria, jefe comunal de “La perla del Oeste” aseguró que “la presentación de Abel Pintos cuesta 100 mil dólares, me parece una cosa muy loca que actué unos minutos y luego se vaya a casa con 6 millones de pesos”, según la versión de medios locales.En su lugar, el mandatario decidió darle lugar a artistas locales y con lo que se recaude a partir de la venta de entradas será invertido en la compra de una ambulancia para el distrito de Guanchín. “Los altos costos que significan los artistas nacionales, teniendo en cuenta la situación económica del país, no lo justifican”, argumentó. “El municipio no está para hacer eventos. El Estado está para brindar soluciones”, sentenció Brizuela y Doria.