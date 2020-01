/ / RECRUDECE TENSIÓN EN EL CAMPO: LOS PRODUCTORES YA HABLAN DE UN CESE DE COMERCIALIZACIÓN

Relacionados

En torno al oficialismo, según pudo indagar iProfesional, predomina la idea de que los pedidos de las entidades son un mero formalismo. Y que desde el vamos están pensados para provocar el rechazo del Gobierno, lo cual terminaría justificando una parálisis que para algunos ruralistas duros significará la posibilidad de hacer concreta una contundente demostración de fuerza."No lo van a reconocer abiertamente, pero hasta el momento no han dado señales de querer llegar a un acuerdo verdadero. Sobre todo las organizaciones más duras, como es el caso de CARBAP. Por ejemplo, quieren que el Gobierno quite por completo las retenciones. Eso es algo absurdo, impracticable, y las cúpulas lo saben. Están haciendo política", dijeron a este medio fuentes con llegada a la cartera de Agricultura.Precisamente, desde CARBAP –sigla que hace referencia a la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa–, su titular, Matías de Velazco, reconoció ante iProfesional que, entre otros aspectos, los productores nucleados en esa entidad exigen la eliminación completa de las retenciones."Tiene que haber un programa cierto y lógico de eliminación. Un cronograma que establezca el abandono de las retenciones. Las compensaciones de las que hablan desde el Gobierno son un cuento chino. ¿Para qué te sacan, entonces, si dicen que luego te van a devolver? Hay que quitar las retenciones, ese es el camino", sostuvo ante este medio.De Velazco confirmó que el próximo sábado 18, en una reunión que se llevará a cabo en la Sociedad Rural de la ciudad bonaerense de Pergamino, CARBAP terminará de definir los alcances de su plan de acciones frente a la decisión gubernamental de acentuar la presión impositiva sobre el agro.Expuso, también, que entre los integrantes de la confederación "existe una voz unánime que pide el cese de comercialización de granos". En ese sentido, el dirigente anticipó que la medida en cuestión se hará efectiva si el Gobierno no atiende el pedido de las organizaciones antes de que concluya enero."Vamos a desembocar en eso, tal como van las cosas. Tenemos una asamblea el sábado que viene y nos mantenemos con reuniones zonales para aunar las opiniones. El cese de la comercialización sería a fines de este mes, es lo que más prevalece entre los productores. Las movilizaciones siguen y lo que estamos pidiendo, sin resultados hasta ahora, es que se contemple que tiene que haber una mejoría para la producción en general", dijo De Velazco.El encuentro del sábado 18 viene siendo promocionado por las entidades del campo vía invitaciones que, divulgadas entre sus adherentes, rezan "Más impuestos es igual a menor producción, menor empleo y más pobreza"."Lo que se pide es lógico en cuanto a quitar las retenciones y otras cargas, pero también se reclama un programa real para la actividad. No es que hay que acordarse del campo sólo cuando se tiene que recaudar. Hay mucha unión entre los productores para sostener el reclamo", concluyó el titular de CARBAP. A la par del pedido de erradicación de las retenciones, la confederación junto a la Mesa de Enlace reclaman también una baja en el impuesto inmobiliario provincial y las tasas municipales.Del lado de Federación Agraria, si bien también predomina la posición crítica hacia el Gobierno, lo cierto es que la cúpula busca con mayor énfasis acercar posiciones para evitar un conflicto abierto y a gran escala.En esa dirección, desde la entidad comentaron a iProfesional que se acercaron propuestas para el desarrollo de políticas que contemplen la situación que atraviesan diversas cooperativas del interior de la Argentina, el mal momento que sufren las economías regionales y la necesidad de flexibilizar la presión impositiva."En nuestro caso, estamos en un compás de espera, tratando de lograr una cercanía. Esperamos por propuestas claras en términos de eventuales compensaciones por el esquema de retenciones vigentes, y también se aguardan medidas que impulsen la economía conjunta del país", dijo a iProfesional Carlos Achetoni, titular de Federación Agraria."Necesitamos una propuesta concreta, que se le diga al productor de qué forma se harán las compensaciones o se aplicarán las medidas que se vienen anunciando. En nuestro caso no definimos un plazo para el Gobierno, pero la semana que viene tenemos reunión del consejo central de Federación Agraria y ahí se tomarán decisiones si no hay alguna señal oficial", adelantó.Achetoni sostuvo que el campo hoy opera "al límite de sus posibilidades económicas", por lo que "resulta un error seguir pidiéndole esfuerzos". "El campo necesita nuevos estímulos para que se lleven a cabo inversiones. Apostamos al diálogo para llegar a una solución común. Pero al igual que en otras organizaciones, en nuestro caso también se podría avanzar con un cese en la comercialización si no aparecen soluciones", expresó.El directivo sostuvo que, más allá de la buena predisposición que mantiene la cúpula de la organización, el malestar que expresa el grueso de los productores poco a poco comienza a resquebrajar la paciencia que pugna por mantener la cúpula de Federación Agraria."Los días pasan y no aparecen las respuestas del Gobierno. Lamentablemente, la agitación nos va dejando sin margen de espera. Las bases están inquietas y, de no haber una señal política para la semana próxima, lo más probable es que exijan medidas fuertes en términos de protesta. Si de acá a febrero no hay un acuerdo con el Gobierno, la posibilidad del cese en la comercialización será concreta", aseveró.El renovado aumento aplicado a los derechos de exportación y los impuestos nacionales, provinciales y municipales, argumentan en el ámbito agropecuario, impactará en el resultado económico de los principales cultivos.Además, tendrán un agravante: los productores sembraron el trigo, el maíz y la soja de primera con un escenario impositivo y van a cosechar esos granos con otro muy distinto. Así lo determinó un trabajo titulado "Impacto de la presión tributaria en la producción agrícola", realizado por especialistas del Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales de la Sociedad Rural."Para este análisis se cuantificaron la totalidad de los impuestos que termina pagando el productor de cualquier manera, tanto al momento de la venta, como los impuestos cargados sobre la totalidad de los factores de la producción que utiliza el productor para realizar la actividad", se explica en el estudio.El primer cultivo analizado es el trigo. Cuando los productores sembraron, los impuestos representaban el 88 por ciento de su resultado y luego del cambio de reglas de juego, el peso de los tributos pasó al 97 por ciento."Esto significa que para los que vendieron sus granos luego de cambio impositivo, los aumentos de impuestos le redujeron su resultado económico un 75%. Lo mismo le pasó al resto de los cultivos de invierno, como la cebada", advierte el informe.En la soja, la presión tributaria en el resultado del productor pasó de 87 por ciento en septiembre de 2019 a 94% en diciembre de 2019. "Esto implica que el resultado económico se verá reducido en un 54%, un poco menos de la mitad del resultado que esperaba cuando sembró", señala el estudio.En el maíz, los impuestos pasaron de representar el 81% del resultado al 94% con el nuevo esquema tributario. "Los productores que vendan sus granos luego de los cambios impositivos verán reducido su resultado económico un 68%, casi dos tercios del resultado que esperaba cuando sembró", destaca la Sociedad Rural.