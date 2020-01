/ / SUPERMERCADISTAS RECIBIERON AUMENTOS DEL 15% DE PROVEEDORES

Relacionados

"Pese a la quita del IVA a los consumidores, los incrementos de precios por parte de los proveedores fueron importantes y no cesaron en estos dos meses. Estamos hablando de que no bajan del 15 y 18 por ciento", subrayó en diálogo con Cadena 3.El representante de los supermercados argentinos de segunda línea aclaró que no participaron de la negociación con el Gobierno nacional para compensar el retorno del IVA, pero que igualmente acompañarán la medida."Es muy complicado hacerse cargo de la situación y absorber un aumento de esta naturaleza, que impacta más en la canasta básica. Sin embargo, el apoyo dependerá del alcance y durabilidad del compromiso del proveedor y la industria, que deberían asumir una parte", aseguró. Por último, reveló que desde su sector "están acomodando y adecuando" los sistemas para acompañar este principio de acuerdo.