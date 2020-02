/ / ALERTAN POR FUERTES SUBAS EN EL PRECIO DE LA CARNE VACUNA PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS

Relacionados

Crónica dialogó con carniceros de la zona metropolitana y aseguraron que "las ventas vienen flojas", pero coincidieron en que "probablemente en los próximos días haya aumentos". El consumo de carne en 2019 fue el menor de los últimos 7 años. Para el primer mes de 2020, el Índice de Precios al Consumidor ( IPC) del Indec no fue alentador. En el Gran Buenos Aires, el kilo de asado subió 11%, la paleta, 9,2% y la carne picada, 13,5%. "Las ventas están un poco flojas. No sólo porque la gente todavía está de vacaciones, sino también porque han subido los precios y seguirán subiendo", sostuvo Ricardo, encargado de una carnicería ubicada en la calle Defensa al 481, en pleno barrio porteño de San Telmo."En enero aumentó y ahora subimos $15 por kilo. Antes pagábamos al proveedor $197 la media res y ahora vino a $204, no te queda otra", indicó sobre los costos de la mercadería y agregó: "El que compra para hacer un asado, lleva menos de 5 kilos. Es raro que se lleve más de eso", lamentó."Últimamente atendemos a poca gente en mostrador. Trabajamos con muchas parrillas y restaurantes, pero dependemos de que a ellos les vaya bien para vender. Nuestros clientes de toda la vida ya no vienen como antes y si vienen, pasan dos veces, como una locura. Estamos todos en una situación complicada", resumió el comerciante.En el barrio de Monserrat, Diego, quien trabaja desde el año 1994 en el mercado Los Tres Amigos, subrayó que la situación alcanza también al pollo. "El kilo de pechuga lo tenía $120, ahora lo puse $125. La pata y muslo también los subí a $130. Los clientes en este tiempo siempre aflojan, porque están de vacaciones, pero los últimos años fueron de afloje permanente. Esperamos que cuando pase lo de los colegios haya un repunte en abril", estimó el carnicero.En tanto, Francisco, empleado de una carnicería ubicada en avenida Juan de Garay 396, resaltó que "lo que más lleva la gente son milanesas de pollo. La oferta es $380 por dos kilos, que rinde mucho para las familias grandes". Y agregó: "También pata y muslo y alitas. En cuanto a carne, lo que más se llevan son rosbif y paleta, que son los más económicos. La tira de asado la tenemos en oferta para que vengan a comprar: la pusimos a $350. Enero y febrero hubo poco movimiento. Sin embargo, al lomo lo tuvimos que subir, de $495 a $530. Lo que pasa es que la gente le apuesta a lo económico. Muy rara vez se da un gustito y se lleva lo premium. Van a haber aumentos, como también los habrá en el cerdo", aclaró.Desde el sector afirmaron a este medio que, en el corto plazo, la media res estará rondando entre los $200 y los $205 en la calle, y los precios en el mostrador oscilarán entre los $400 y $450, dependiendo de la zona.Según un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), "en los mostradores de los comercios minoristas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el arranque de 2020, el precio promedio de los cortes de carne vacuna subió 7,3%". Estas subas no serían las últimas, ya que se estima que los precios de la carne vacuna aumentarán rotundamente en febrero y marzo.En tanto que, de acuerdo con una investigación privada de la consultora Ecolatina, el consumo de carne en 2019 alcanzó los 109,5 kilos anuales per cápita en la Argentina, entre gasto en carnes de vaca, pollo o cerdo, y retrocedió el 5,3% en relación con 2018, cuando se ubicó en 115,6 kilos anuales.En el informe se detalló que "las perspectivas para el mercado interno no son alentadoras. La incertidumbre que genera la reestructuración de la deuda y el alto componente inercial de la inflación auguran una demanda interna que continuará deprimida durante la mayor parte de 2020".