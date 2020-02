/ / FUERZAS ARMADAS RECIBIERON INSTRUCTIVO DEL MINISTERIO DE SALUD POR EL CORONAVIRUS

Relacionados

El instructivo recomiendo con fines preventivos “difusión y conocimiento de todo el personal” de las Fuerzas Armadas. Además los militares que cumplen funciones o actividades en el exterior deben seguir las pautas ordenadas por cada país.En el texto enviado a las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud destaca: “Si bien este es un evento internacional relevante, según la información actual, el riesgo inmediato para la población argentina se considera bajo. Los directores, comandantes y jefes de elemento adoptarán las medidas correspondientes para que el personal de sanidad de cada organismo, comando o unidad imparta una clase que incluya los aspectos detallados en dicho documento, teniendo en cuenta que una primera clase deberá desarrollarse a la brevedad para el personal presente y otra clase al finalizar el periodo de licencia para el resto del personal”.En ese encuentro también se resolvió que las fuerzas desplegadas y los agregados militares deberán seguir al pie de la letra las recomendaciones y medidas adoptadas por cada uno de los países en los que se encuentren.El “alerta epidemiológico” está fechado el 22 de febrero y consta de cuatro carillas en las que se advierte que “el ministerio de Salud de la Nación se encuentra realizando un seguimiento de la información epidemiológica brindada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por los países afectados por la aparición del nuevo coronavirus denominado 2019-nCoV”.La cartera conducida por Ginés González García reconoce en su documento que "las infecciones respiratorias agudas (IRAs) constituyen una importante causa de morbimortalidad, fundamentalmente entre los niños menores de cinco años, las personas de mayores de 65 años y aquellas que presentan ciertas condiciones que aumentan el riesgo para desarrollar complicaciones que pueden derivar en formas graves”.El Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, afirmó este miércoles que como enfermedad, al dengue "ya lo tenemos adentro y es un riesgo alto" mientras que el coronavirus constituye "un riesgo moderado”.“Puede generar conflicto, estamos tratando de que no entre, pero puedo asegurar que aunque aparezcan casos, tenemos todo el sistema en alerta para el control inmediato”, aseguró el ministro en relación al coronavirus. Al hablar esta tarde en Córdoba, González Garcia, indicó en relación al sarampión que “estamos pagando el precio de los movimientos no vacunas”, y que "no tenemos los niveles correctos de inmunización".