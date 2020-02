/ / SÁENZ PEÑA - RECHAZO TOTAL: CONCEJALES PERONISTAS PIDEN A CIPOLINI QUE SUSPENDA SHOW DE FUEGOS ARTIFICIALES

Relacionados

Un evento de tal naturaleza, lejos de producir diversión o entretenimiento en la población; lo cierto es que pone en riesgo la salud de grupos poblacionales como personas con autismo, personas con enfermedades cardíacas y lesiones psicológicas por eventos traumáticos como son nuestros héroes de Malvinas, sin olvidar, y también importante el impacto negativo que el uso de pirotecnia sonora produce en nuestros animales. A todo lo negativo ya mencionado, debe sumarse que un evento de esta naturaleza produce una afectación medioambiental considerable; consecuencia de los residuos que la pirotecnia expulsa y deja rastro.Sin intención de estos ediles de entrometerse en las decisiones ejecutivas en el marco y uso de sus facultades legales reconocidas y otorgadas, entendemos que es desacertada la decisión del intendente, no solo por lo mencionado anteriormente sino por la situación a nivel país, provincia y municipio vivida y consolidada con una economía en crisis, con declarada emergencia alimentaria y una importante tasa de pobreza e indigencia, índices preocupantes que nuestra ciudad también verifica.Todo ello hace que la prerrogativas que detenta en el intendente municipal de manejo de recursos en el marco del presupuesto otorgado, deban analizarse en función de las obligaciones primarias, fundamentales y de cobertura de necesidades básicas, por ello y en lo dicho hace ver que la decisión que tomo el ejecutivo es equivocada, destinar una muy importante cantidad de dinero a un show de fuegos artificiales, no detenta en las condiciones descriptas razón alguna, recursos que deberían destinarse a reforzar las partidas a merenderos de nuestra ciudad, por ejemplo. Como así también podemos mencionar para la compra de equipos de higiene y seguridad para los empleados municipales, o ante una crisis de salud por Dengue, a sostener económicamente acciones que resguarden la salud de todos los sáenzpeñenses.Estos son solo un puñado de ejemplos de adonde podría ir el dinero que el titular del ejecutivo intenta destinar a una actividad negativa para la población, y que bien utilizado sería muy provechoso para toda la comunidad.Por lo dicho, y en atención a los efectos nocivos y negativos que el uso de pirotecnia sonora produce en un importante grupo poblacional, los que por su condición requieren una consideración especial y superior cuidado del estado. Y por atención a la realidad económica social verificada en nuestra ciudad, solicitamos al intendente Bruno Cipolini revea su decisión, disponiendo la suspensión del show pirotécnico anunciado, para de ese modo salvaguardar la salud de los vecinos vulnerables, como así también animales y nuestro medio ambiente, y disponga la readecuación de las partidas presupuestarias a cobertura de necesidades básicas de nuestros vecinos que hoy sufren la crisis económica.Finalmente queremos señalar que no es necesario a los fines de los festejos por un nuevo aniversario de nuestra ciudad, “UN SHOW PIROTÉCNICO”; sostenemos como saenzpeñenses un importante número de artistas y promotores culturales, que brindarían acciones culturales mejores y más beneficiosas para nuestro arte, usos y costumbres, y nutrirán el alma de nuestra ciudad. La pirotecnia no es necesaria para festejar nuestra ciudad, demos lugar a la cultura.