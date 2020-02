/ / TARJETA ALIMENTAR: OTROS DOS SUPERMERCADOS SUSPENDIDOS EN EL CHACO POR VENDER PRODUCTOS NO ACORDADOS

Relacionados

Tras corroborar las prácticas desleales, la situación fue informada al Nuevo Banco del Chaco, que inmediatamente suspendió a ambos comercios por lo que ya no pueden trabajar con la tarjeta. En ambas situaciones, los locales comercializaban a través de la tarjeta productos no alimenticios, operatoria no incluida en el convenio. Además, uno de esos supermercados tampoco contaba con la cartelería informativa exigida en el acuerdo.Uno de los autoservicios suspendidos por el Nuevo Banco del Chaco está ubicado en avenida Las Heras al 400 aproximadamente; en tanto que el segundo se emplaza en la zona de avenidas Alberdi y Moreno. Los casos se suman a otro ocurrido el viernes, también en la capital provincial.Se trata de dos bocas de expendio ubicadas en Resistencia en las que los inspectores comprobaron irregularidades en cuanto al manejo de los plásticos del programa Argentina contra el Hambre. Dichas irregularidades afectaban el cumplimiento de los “términos y condiciones” fijados en el acuerdo entre el Banco del Chaco y los comercios .Los agentes de Lealtad Comercial advirtieron la situación a los encargados de ambos comercios quienes desecharon las observaciones por lo que les fueron labradas las actas correspondientes. “Seguimos realizando las tareas de monitoreo en resguardo de los derechos de los y las consumidoras de la provincia al igual que en el caso de quienes son beneficiarios de la Tarjeta Alimentar”, precisó la subsecretaria de Comercio Exterior y Defensa de la Competencia, Ludmila Voloj, quien indicó además que los procedimientos de verificación se llevan adelante en el marco de la segunda recarga de las tarjetas, que se produjo días atrás.Los operativos son desplegados en el área metropolitana de Resistencia en los supermercados, almacenes y todos los comercios que trabajan con productos alimenticios y que conforman la red de locales adheridos al programa.En el caso del interior provincial, las tareas de fiscalización fueron desplegadas en conjunto con los municipios en base al convenio de cooperación que recientemente el Ministerio de Producción firmó con los intendentes.Para denuncias o reclamos, las vías de comunicación de Defensa al Consumidor son el 0800-444-3346; a través de WhatsApp al 362-4747346; o en las oficinas ubicadas en el tercer piso de Casa de Gobierno (Marcelo T. de Alvear 145).