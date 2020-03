/ / 740 TRABAJADORES EN LA CALLE: EMPRESA FUNDADA POR CAPUTO Y MAURICIO MACRI DESPIDIÓ MASIVAMENTE

Relacionados

El Grupo Mirgor, con plantas de producción en la ciudad de Río Grande, le comunicará en las próximas horas, la no extensión del vínculo laboral de 525 trabajadores contratados a plazo fijo, entre los que se encuentran 10 supervisores, y también a 220 trabajadores contratados bajo la modalidad de PPD."Repudiamos a las empresas por la situación crítica en la que nos encontramos", dijo el secretario General de la seccional Patagonia del gremio de supervisores ASIMRA, Javier Escobar. "Los trabajadores tienen contrato en Mirgor hasta el 31 de marzo, y no se les renovaría el contrato debido a la situación de la cuarentena, habría un compromiso de reincorporar a ese mismo personal una vez que se supere la situación, pero es solo una versión, aun no hay nada confirmado ni firmado", señaló Escobar y agregó, "las autopartistas tienen compromisos de entrega de producción, además, tienen ganancias millonarias".En dialogo con el portal local "Gremialesdelsur", el titular del gremio que nuclea a los Supervisores metalúrgicos remarcó que, "evidentemente hay una muy mala intención por parte de las empresas integrantes de la Cámara AFARTE, porque se pusieron todas de acuerdo en pagar los salarios el último día que corresponde por ley, es decir, el cuarto día hábil del mes, cuando toda la vida pagaron el último día del mes en curso, o el primer día del mes siguiente, todo esto con la excusa de la situación de emergencia, y lo hacen solo con el objetivo de estirar las fechas de desembolso de dinero"."Desde ASIMRA consideramos un acto mal intencionado, porque obviamente los trabajadores vienen haciendo un esfuerzo desde hace mucho tiempo, soportando aumentos no remunerativos, donde ya las empresas no viene haciendo los aportes, de manera que ni siquiera ante una situación de una pandemia mundial como la del coronavirus, hacen el esfuerzo de pagar como corresponde estos 14 días, sino que sigue ajustando. Repudiamos a las empresas por la situación crítica en la que nos encontramos; ya lo dijo el Presidente, que hagan un esfuerzo y que gane menos", indicó Javier Escobar.