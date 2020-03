/ / CHACO: CAPITANICH AGRADECIÓ EL ACATAMIENTO AL AISLAMIENTO: “CUANDO ESTO PASE, SERÁ UN TRIUNFO COLECTIVO”

Relacionados

Las primeras estadísticas reflejan el éxito de las medidas anticipatorias adoptadas en el país y principalmente en la provincia como por ejemplo a suspensión de clases que Chaco dictó al día 5 del primer caso y Argentina el día 12, mientras que en China la estableció recién el día 27, Italia el día 35, España 41 y Francia el 51.Esto puso al Chaco en un escenario de 61 casos confirmados con una proyección de 109 casos, es decir con una duplicación estimada cada 9,4 días. “Esto implicaría que estamos alcanzando el objetivo que es la duplicación de casos en el lapso de 10,2 días o más, ello implicaría llegar al 26 de junio con 1.002 casos, si esto se cumple el sistema sanitario chaqueño responderá correctamente a la pandemia”, aseguró.Además, esta realidad se sitúa en una zona determinada del Chaco que incluye Resistencia, Barranqueras y Puerto Vilelas, lo que demuestra que las medidas de aislamiento obligatorio ayudan mitigar la propagación del COVID-19. Por lo que agradeció al pueblo chaqueño por la solidaridad con que cumple el aislamiento y a quienes deben trabajan en este contexto por su compromiso y responsabilidad.“Estoy orgulloso de gobernar circunstancialmente al pueblo del Chaco, un pueblo que tiene conciencia de lo que tiene que hacer. También quiero decirles que no desesperen, que esto va a pasar y que cuando pase, será un triunfo colectivo, el esfuerzo vale la pena y lo estamos logrando con todas y todos y entre todas y todos”, afirmó.No obstante advirtió que estos procesos llevan un tiempo de maduración que requiere del aporte de todos. “Pedimos a todos solidaridad, momentos como éste generan angustia tristeza y miedo en la sociedad, cuando las circunstancias económicas demanden la ayuda del Estado, les aseguro que ahí estaremos para resolver el problema, pero la permanencia en los hogares es lo único que nos facilita a evitar la circulación viral”, agregó.El mandatario agradeció por ello el compromiso de las y los trabajadores de distintos sectores que continúan haciendo su necesaria labor durante estos tiempos de emergencia sanitaria, como así también a la ciudadanía que comprendió la importancia de respetar el aislamiento. “Esta situación nos obliga a entender que no nos salvamos individualmente, sino entre todos y con todos”, remarcó.Como en cada ocasión que le habló al pueblo, el mandatario destacó el trabajo indispensable que llevan adelante las fuerzas de seguridad y las y los trabajadores de la salud, como así también la labor de quienes cocinan en comedores y merenderos, movimientos sociales, trabajadores públicos que continúan en actividad y a la sociedad en su conjunto que permanece en sus hogares.En la oportunidad el gobernador detalló las medidas sociales y económicas dispuestas para paliar la compleja situación que atraviesa a todo el pueblo, pero a unos complica más que a otros. La operatoria Repro, a través de la cual el Estado asume el pago de una porción de los salarios de trabajadores registrados, mientras que cada empresa deberá abonar el remanente del salario.El Ingreso Familiar de Emergencia, por el cual monotributistas de categorías A y B y los trabajadores de la economía popular que no perciban otro ingreso como grupo familiar (a excepción de Asignación Universal por Hijo) podrán acceder a una ayuda de emergencia de $ 10.000 de carácter excepcional, incluirá entre otros sectores a pescadores comerciales, remiseros y taxistas, motomandados y ladrilleros.El Control de Precios y Abastecimiento que establece retrotraer los precios de productos esenciales al 6 de marzo, se realiza un control y monitoreo permanente. Las líneas de Financiamiento para la Economía Popular con los Créditos Emprender. La asistencia alimentaria en el marco de la emergencia sanitaria con la entrega de módulos alimentarios en diferentes centros y sitios de contención.Además, se dispuso en la Administración Tributaria Provincial (ATP) la prórroga de los deberes formales previstos en el CTP a monotributistas (Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes), reducción en el impuesto sobre los Ingresos Brutos para pequeños contribuyentes, exclusión del padrón Sistema de Retención a los Créditos Bancarios (SIRCREB) para quienes percibirán el subsidio de $10.000.También, por decreto, se implementaron las medidas nacionales en materia de servicios: las empresas de energía eléctrica, telefonía fija y móvil e Internet y televisión por cable no podrán suspenderlos por falta de pago hasta tres facturas consecutivas o alternas. El gobierno provincial autorizó al Ministerio de Salud a efectuar la contratación de personal idóneo que ejecute, asista y colabore en la contención, seguimiento y mitigación sanitaria.la suspensión temporaria de descuentos por Fondo de Garantía de Sustentabilidad y Créditos en Dólares, la ampliación de Fondo Solidario Municipal, esquema de anticipos de coparticipación corto plazo con devoluciones solidarias por un máximo a determinar según características locales.