/ / CHACO: CAPITANICH ANUNCIÓ SUSPENSIÓN DE CLASES, PLATAFORMA EDUCATIVA DIGITAL Y SUPERVISIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS POR CORONAVIRUS

“Pedimos al pueblo y a la comunidad cooperación y solidaridad. Y a los distintos poderes del estado que tomen las decisiones correspondientes. Proteger y salvaguardar la vida de las y los chaqueños es un problema de todos, con todos y entre todos”, aseguró Capitanich.Hasta el momento existen a nivel mundial 162.102 casos confirmados de coronavirus, 72.624 casos recuperados, y 5.819 muertes. En Argentina hay 47 casos positivos, y 2 muertes, de las cuales una fue en Chaco. “En Chaco tenemos actualmente 7 casos”, detalló el mandatario.El séptimo caso, confirmado este domingo por la tarde, corresponde a un hombre de 30 años, quien tuvo contacto estrecho con la mujer de 64 años cuyo diagnóstico por coronavirus fue confirmado hoy. El hombre cumplió con el aislamiento domiciliario obligatorio y se encuentra en buen estado de salud.Las decisiones que implementará el gobierno chaqueño, estarán plasmadas en un decreto que se dará a conocer en el boletín oficial de este lunes. “Se trata de un decreto restrictivo de actividades para hoteles, bancos, restaurantes, salones infantiles, casinos, espectáculos, boliches, hospitales y sanatorios” aseguró el mandatario. La medida decreta además el aislamiento domiciliario obligatorio para mayores de 65 años con factores de riesgo.El decreto, sin embargo, “deja abierto el sistema de lugares de cercanía para proveerse de alimentos y sobre todo medicamentos que se estipularán las modalidades para evitar la aglomeración de gente”, puntualizó Capitanich. En lo que respecta a la administración pública, se establece la suspensión de los términos administrativos, la prórroga de vencimientos de certificados de escolaridad, suspensión de trámites, y guardias mínimas.Por su parte, la ministra de Salud Paola Benítez explicó la forma de funcionamiento para la atención de casos: las personas que llegan al Chaco desde cualquier país del exterior, deben reportarse al 0800-444-0829, inmediatamente luego de su llegada deben comenzar el aislamiento domiciliario, cuyo seguimiento sanitario se realiza mediante llamadas telefónicas y la visita médica solo se realiza en el caso de que la persona presente complicaciones, lo que también puede derivar en internación, de ser requerido.El mandatario remarcó que “como autoridad competente, solicitaremos a la justicia chaqueña, que hoy no prestó cooperación ni con oficiales de justicia ni con ayudantes fiscales, su aporte para que se aplique la ley. Estamos propiciando la solidaridad de todo el pueblo y la comunidad chaqueña. No podemos ser contemplativos con quienes generan perjuicios a la ciudadanía”, aseveró.Capitanich detalló que recibió el reporte de todos los chaqueños que viajaron fuera del país y que constan en los registros provenientes de Migraciones y Sanidad de frontera. Se trata de 390 personas que viajaron al exterior desde el 1 de marzo. También se solicitarán informes de quienes hayan salido del país previamente a esa fecha.“Vamos a instruir en forma inmediata el aislamiento preventivo de estas personas. Hoy contamos con 235 personas en aislamiento. Tenemos un mapa de localización en todos los lugares. Sabemos dónde están y quiénes son”.El gobernador detalló las inspecciones realizadas durante todo el día. “De 20 casos que inspeccionamos en la mañana, 4 eran domicilios cerrados y 2 efectivamente no se encontraban cumpliendo el aislamiento”. En ese sentido, recordó las sanciones por infracción a las medidas previstas por el DNU N° 260/2020 firmado por el Presidente de la Nación, que resulten aplicables conforme a la normativa vigente previstas por los artículos 202, 203, 205, 239 y concordantes del Código Penal.En su artículo 202, la normativa establece que “será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”, mientras que el artículo 203, determina que “cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo, se impondrá multa de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) a PESOS CIEN MIL ($ 100.000); si tuviere como resultado enfermedad o muerte se aplicará prisión de SEIS (6) meses a CINCO (5) años”.Mientras que el artículo 205, más específico, señala: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.“Los niños, niñas y adolescentes de la provincia no concurrirán a las aulas pero tendrán una plataforma educativa. Pretendemos que aprovechen el tiempo con el objeto de garantizar su formación educativa, no que sea un tiempo muerto o inutilizado”, aseguró el mandatario.El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia implementará una plataforma digital en dos etapas. La primera será del 17 al 25 de marzo, a través de grupos de whatsapp, conformados por un docente y tutores, en primaria, y junto a las y los alumnos, en secundaria. Por esa vía se distribuirán pruebas diagnósticas, material de sensibilización e instructivos sobre cómo se desarrollarán las clases por la vía virtual.En la segunda semana, desde el 25 de marzo, estará disponible la plataforma ELE basada en moodle para toda la comunidad educativa. Se trata de un un sistema de enseñanza diseñado para crear y gestionar espacios de aprendizaje online.“Se pondrá a disposición de alumnos y tutores contenidos, textos, audiovisuales y actividades por nivel, año y espacio curricular con foco en contenidos troncales. La plataforma será accesible vía computadoras, tablets y celulares”, detalló Capitanich.Además, se incorporarán roles activos para docentes con aulas desagregadas de manera paulatina, “se generarán contenidos propios y se desarrollarán clases sincrónicas mediante canales adicionales: Chaco tv y radio”, aseguró el mandatario. Los contenidos serán seleccionados y desarrollados por las direcciones de cada nivel conforme los diseños curriculares vigentes. Ecom Chaco proveerá la infraestructura de datos necesaria.