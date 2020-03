/ / CHACO: CONFIRMAN QUE 10 TRABAJADORES DEL HOSPITAL PERRANDO CONTRAJERON CORONAVIRUS

Relacionados

“Estamos convencidos que siempre se puede hacer mucho más que lo que estamos haciendo pero también somos conscientes que el daño nos va a llegar más pronto”, reflexionó la directora del Perrando. En ese sentido, hizo “un llamado a todos los profesionales de la salud para que estén más comprometidos y se involucren más, porque lamentablemente hay mucha gente que tratan de salvarse ellos mismos”. “Los que tenemos vocación nos preparamos toda la vida para esto, y éste es el momento de demostrarlo”, subrayó.En ese contexto, Trejo resaltó que “el gobierno de la provincia tomó decisiones concretas en la lucha contra el coronavirus” y reveló que “se están haciendo testeos a todos los casos sospechosos que hoy están aislados para que no sigan contagiando”. Así, pidió “responsabilidad civil y social” a la ciudadanía porque “si no, nos ponen en riesgo a todos”.Asimismo, expresó a todos los profesionales que se desempeñan en el Perrando que, junto al vicedirector Daniel Pascual y la codirectora Lourdes Miranda, “vamos a gestionar y conducir este hospital con la mayor seriedad, responsabilidad y respeto a la población y a nuestros agentes de la salud pública”.La directora del Perrando aseguró que “debemos priorizar urgencias, no es el momento de consultar por cualquier cosa”. No obstante, aclaró que “nosotros garantizamos la atención con guardias mínimas y con un consultorio de casos febriles que funciona de 8 a 20 horas, que se atiende a pacientes que consultan por cualquier infección respiratoria aguda y allí es donde el médico tiene el criterio de si el paciente va a hacer el aislamiento social o tiene el criterio de internación”.Con respecto a la infraestructura sanitaria y al equipamiento para afrontar el pico de la pandemia por Covid-19, Trejo valoró la construcción del nuevo hospital modular por decisión del Ministerio de Salud de la Nación para ampliar la capacidad de camas con 24 plazas de terapia intensiva, 52 en internación general, además de un box de aislamiento, con central de oxígeno, central de aire comprimido y aspiración de secreciones, a lo que se suman respiradores y monitores multiparamétricos.La directora del Perrando reveló que el Ministerio de Salud del Chaco dispuso destinar también la Pastilla 6 del nosocomio, que cuenta con 52 camas, para el uso exclusivo de casos de coronavirus. “De 15 a 20 días tendremos esta Pastilla para el manejo de Covid”, reveló.