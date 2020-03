/ / CHACO - CORONAVIRUS: 27 PERSONAS SE ENCUENTRAN CON ARRESTO DOMICILIARIO POR NO CUMPLIR CON EL AISLAMIENTO OBLIGATORIO

Relacionados

La recorrida fue llevada adelante por un equipo conformado por la Policía del Chaco, personal de Salud Pública y del Ministerio Público Fiscal quienes fueron las y los encargados de constatar el cumplimiento o no de las personas aisladas informadas por la cartera sanitaria, organismo que debe controlar la situación sanitaria.Zalazar explicó que al no encontrase a 27 personas en sus domicilios se realizaron las actuaciones policiales correspondientes, que fueron remitidas a la Fiscalía N° 14 a cargo de Francisco De Obaldía, quien ordenó el arresto domiciliario. Ante ello, informó que se pondrá una consigna policial en cada domicilio de las 27 personas.No obstante, remarcó que el arresto domiciliario es una medida preventiva procesal que garantiza el cumplimiento efectivo del aislamiento, luego continuará el proceso judicial, y de encontrar a esas personas responsables se dictará la condena correspondiente. En total, hasta el momento son 118 las personas autoreportadas, en tanto que durante los próximos días se continuará con los recorridos de control de cumplimiento. Además de la ministra Zalazar y el fiscal De Obaldía, participaron de la conferencia el Procurador General de la Provincia Jorge Canteros y el jefe de la Policía del Chaco Fernando Romero.El fiscal De Olbadia explicó que quienes sean apercibidos con el arresto domiciliario podrán hacer algún descargo explicando las razones por las que no se encontraban en su domicilio, como ocurrió con unas de las personas que estaba internada. Todas las situaciones serán tenidas en cuenta.“El derecho penal actúa una vez ocurrido el delito, pero que es necesario no llegar a esa situación, es un delgada línea con la prevención, no es una lucha entre nosotros, es una lucha contra un virus, tenemos que trabajar conscientemente en cuidarnos”, expresó.Por otro lado la Policía del Chaco continuará la patrulla por las calles de las ciudades invitando a la población a no permanecer en espacios públicos y quedarse en sus casas. “Tuvimos buena aceptación, los vecinos entienden la emergencia que vivimos y no tuvimos reportes de resistencia”, remarcó.Además aseguró que en la jornada de ayer pudieron observar una reducción de personas haciendo actividad física en las plazas. “Es por el bien de todas y todos, invitamos a que se queden en sus domicilios, no estamos de vacaciones”, expresó.