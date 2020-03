/ / CHACO - CORONAVIRUS: EL GOBIERNO ADVIERTE QUE ES DELITO DIFUNDIR NOTICIAS FALSAS Y LA IDENTIDAD DE PACIENTES CONFIRMADOS O SOSPECHOSOS

Relacionados

Para ello hizo hincapié en la importancia de no difundir noticias alarmistas sin fuentes oficiales o fidedignas, que entorpezcan el flujo de la comunicación entre el Estado y la sociedad. En ese contexto, anunció que el gobierno detectó el origen de una noticia falsa sobre el aislamiento de Presidencia de la Plaza que circuló por las redes sociales y realizó la denuncia pertinente en el Departamento de Investigaciones de la Policía del Chaco, División Delitos Tecnológicos.La funcionaria advirtió que este comportamiento encuadra en el código penal como delito. “Hay que ser responsables frente a lo que se difunde, compartir noticias falsas de las redes sociales es un delito, sobre todo cuando se genera pánico en la población”, sostuvo.Se trata del artículo 211 que prevé prisión de dos a seis años, por infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos.“Es importante tomar conciencia del problema que genera la circulación de las noticias falsas, se debe valorar que desde el primer día el gobierno informó todo, estamos dando dos partes diarios y respondiendo todas las preguntas a la prensa, no ocultamos nada”, aseguró y solicitó a los medios de comunicación corroborar la información con fuentes oficiales y no revelar la identidad de las y los pacientes.Respecto a la identidad de las personas afectadas o con síntomas señaló que se abrió una investigación en el ámbito de la administración pública sobre el filtrado de una lista de pacientes. “Se debe ser solidarios con quienes están enfermos pasando por una situación delicada. No se puede violar la intimidad de las personas que se encuentran enfermas por lo que no se deben difundir sus nombres, son personas que ya están siendo atendidas por el Ministerio de Salud”, expresó.Por último aseguró que el gobierno continuará con el control estricto del cumplimiento del aislamiento obligatorio y sancionará a quienes no lo cumplan, tal como se procedió hoy con el arresto domiciliario de 27 personas. “Estamos trabajando para resguardar la salud de todos los chaqueños y las chaqueñas, haremos todo lo que sea necesario, solicitamos a los ciudadanos y ciudadanas que colaboren con estas acciones quedándose en su casa”, concluyó.El gobierno de la provincia del Chaco alerta a la población sobre la circulación de noticias falsas en redes sociales que contribuyen a la propagación de miedo en la sociedad. Se solicita a la población responsabilidad en la distribución de noticias, audios, videos y material gráfico sobre coronavirus.Leer toda la información, no sólo títulos. No compartir los textos o audios de inmediato. Desconfiar de cadenas de whatsapp sin autoría y sin enlaces.Chequear las fuentes. La información periodística cita a autoridades, especialistas o fuentes oficiales o legítimas sobre el tema.Atención al diseño y al estilo de redacción de la página: Las páginas con noticias falsas generalmente tienen un diseño pobre y textos con errores de coherencia u ortográficos.¿Genera una emociones muy fuertes? Las noticias inventadas se crean para causar rechazo, indignación o sorpresa.¿Confirma algún prejuicio? Es otra de las técnicas habituales en las noticias inventadas. Ejemplos: que el Estado oculta información, que la enfermedad es más grave de "lo que se cree", etc.¿La noticia está pidiendo que "le creas" o genera sospechas de por qué desconfiar? La información periodística de calidad presenta fuentes, incluye enlaces y documentos oficiales.¿La noticia surgió de inmediato tras un hecho importante? Producir información de calidad lleva tiempo, un proceso de verificación, chequeo de fuentes, y el aporte de especialistas en la materia.Averiguar la fuente. Si proviene de organismos oficiales, googlear los datos presentados.Buscar el título en google. Si es una noticia verdadera, hay altas probabilidades de que otros medios la hayan tomado.Preguntá a quien envió la noticia de dónde la sacó.Chequear la fecha de publicación. Otra forma de generar desinformación es divulgar información en otra fecha.En números: si la noticia presenda datos numéricos, chequealos en internet. Podés sumar la palabra clave "whatsapp" para saber si se trata de una noticia falsa.Imágenes: se puede hacer una búsqueda inversa descargando la imágen y cargándola a google para comprobar si otros sitios la subieron.Ministerio de Salud de la Nación: Sitio oficial sobre coronavirus:https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19Apartado del sitio oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre coronavirus https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019OMS: Consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus (2019-nCoV): https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-bustersDeclaración Conjunta Sobre Libertad De Expresión Y "Noticias Falsas" ("Fake News"), Desinformación Y Propaganda: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1056&lID=2Guía para combatir la desinformación en la era de posverdad, de la Federación Internacional de Periodistas: https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/Fake_News_-_FIP_AmLat.pdfPeriodismo, "Fake News" y desinformación, manual de la Unesco (en inglés): https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265552UNICEF Argentina sobre las Fake News: https://www.facebook.com/watch/?v=2370516179869993