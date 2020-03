/ / CHACO - ESCONDÍA UNA RED DE TRATA SEXUAL DETRÁS DE UNA ASOCIACIÓN: PERIODISTAS Y POLÍTICOS ENTRE LOS CLIENTES

Relacionados

“Trabajamos con la fiscalía todo el fin de semana, y comienza con la denuncia de la subsecretaría de derechos humanos de la provincia del Chaco, que da cuenta que una serie de jóvenes denunciaban atemorizadas la situación de abuso que tenían por parte de la una oenegé y ellas trabajaban por una beca que la asociación conseguía y para mantener las becas, las presionaban para tener relaciones (sexuales) y ser presentadas ante políticos y otras personalidades”, afirmó la magistrada.Vallejo se enteró de la denuncia contra él y su mujer y contactó un abogado para que se encargue de enviarles una carta documento a las víctimas y que ratifiquen sus dichos, pero ese trámite no se concretó. Todo fue muy rápido, ya la jueza disponía con muchas pruebas y ordenó un allanamiento de grandes dimensiones con casi 40 gendarmes y unos cinco vehículos. Los agentes se dirigieron hasta la casa de Vallejo, donde tiene sede la asociación civil “No me olvides”, en manzana 66 parcela 370 – barrio 500 Viviendas – en Barranqueras.El imputado de trata de personas ya estaba vigilado en tiempo inmediato, se dio cuenta e intensificó las llamadas a su defensor que finalmente no asumió ese rol. Pero escapó antes de ser detenido y su esposa Mambrin fue aprehendida por personal de Gendarmería. El dirigente tiene en la red social de la oenegé, fotos con diversos funcionarios y esa línea investiga la jueza federal Niremerger porque las víctimas declararon como era la mecánica de captación que usaba “Kilo”.Además en el historial de las pruebas, aparecen mencionados periodistas del Chaco y hasta en algunos casos, personas ostentando cargos políticos que ofrecían mercadería y hasta bicicletas a las mujeres que caían en la manipulación de Vallejo sabiendo de la necesidad de ellas.Al menos un total de 70 becas administraba Vallejos y fuentes aseguran que casi la mitad de las receptoras de esa ayuda estatal eran obligadas o acceder a los encuentros sexuales prestablecidos supuestamente por el matrimonio investigado. Vallejo antes de apagar su celular se contactó con una hija diciéndole que acabaría con su vida y hasta anoche no había novedades de su paradero.