/ / COMENZÓ EL PARO DE LOS RURALISTAS CONTRA LAS RETENCIONES: SERÁ POR CUATRO DÍAS

La medida de fuerza consiste en el cese de comercialización de granos con destino a industria y exportación, y de ganado vacuno para faena, según informaron desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).Miembros de la Mesa de enlace que integran CRA, Coninagro, Sociedad Rural Argentina y Federación Agraria, advirtieron al público en general que la protesta "no provocará aumentos sobre los precios ni desabastecimiento ".El paro que comenzó a la medianoche del domingo y finalizará a las 0:00 ya del viernes 13 no contempla cortes de rutas pero esperan un "alto acatamiento" por parte de los productores. La Mesa de Enlace decidió este cese de comercialización en rechazo a la decisión del Gobierno de aumentar de 30 a 33% las retenciones a la soja y sus subproductos.Las entidades agropecuarias del NEA y NOA enroladas en su propia mesa regional también acompañarán el paro y advirtieron que no se tiene en cuenta "la lejanía de los puertos que tiene la producción del norte".Por otra parte, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, aseguró que "sólo un cuarto de los productores de soja tendrá el efecto de la suba del 3%" y destacó que ese incremento le permitirá recuperar recuperar a las Economías Regionales cerca de 200 millones de dólares". El maíz, el trigo, la carne bovina, la leche en polvo, el algodón, la papa, el vino, frutas y verduras, el pollo y los lácteos no sufrieron modificaciones.Según el nuevo esquema de retenciones, que el Gobierno formalizó en el Boletín Oficial, el aumento sólo afectó a la soja, mientras que productos como el aceite de girasol, la harina de trigo, la lana limpia, el maíz pisingallo, el maní, los garbanzos y lentejas, entre otros, percibieron bajas de entre 2 y el 5%.