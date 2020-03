/ / CORONAVIRUS: LA PRESIDENTA DEL PRO, PATRICIA BULLRICH; AFIRMÓ QUE RESPALDARÁN AL GOBIERNO

Relacionados

"Creemos en el diálogo, somos buenos opositores, somos opositores leales en el sentido de que en situaciones como esta no estamos impidiendo el trabajo común y tratamos de encontrar puntos de trabajo necesarios para la gente", afirmó en diálogo con radio Mitre.Y se permitió ironizar respecto a que respaldaran al Ejecutivo, "en todo menos darse la mano". La extensión de la cuarentena, que el presidente Alberto Fernández anunciará en los próximos días, es una de las medidas que la principal fuerza opositora se comprometió a apoyar en señal de una clara señal de la baja del tono de las diferencias políticas sobre el manejo de los test y los paliativos económicos.La presidenta del PRO contó que durante la videoconferencia se intercambio información respecto de lo que está realizando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta. La Capital Federal es una de las más impactadas por los casos de coronavirus, según el último relevamiento oficial hay 304 casos confirmados, entre 242 residentes y 62 no residentes, con 16 nuevos casos y un fallecido."Planteamos esta idea de mejor el aislamiento, que la posibilidad de estar tres o cuatro aislados con la situación económica paralizada, con las familias y los barrios con situaciones difíciles. Más cumplimiento ahora significa salir en el menor tiempo posible, esta evaluación se va a hacer de acuerdo al crecimiento de la pandemia", expresó.Bullrich expresó su preocupación respecto los trabajadores formales, las empresas, los monotributistas que no tienen ni la 1 ni la 2 y a los jubilados que cobra 20.000 mil pesos que no tienen "ningún tipo de ayuda"."Hay muchas cosas que uno piensa en estos momentos sobre distintos sectores que no están recibiendo ayuda. Pero hablamos en términos generales, no queremos puntualizar porque es el Gobierno que debe tomar medidas y que tiene la claridad de con qué recursos está contando y el límite de los recursos con que cuenta", remarcó la ex ministra de Seguridad de la Nación. Y adelantó que seguirán comunicando las propuestas de Juntos por el Cambio, en función de "las responsabilidades parlamentarias y de gobierno" que tienen como fuerza opositora en un marco constructivo."Estamos trabajando todos los días en nuestras posibilidades y acompañando al Gobierno con este consejo importante que es hacer el mayor confinamiento ahora para no tener que estirarlo in eternum. Nos parece importante para que la gente pueda volver a la normalidad de la vida", insistió Bullrich.Finalmente, la ex funcionaria se refirió a las fotos que circularon en las redes donde se podía ver las precauciones que tomaba para salir a hacer las compras. "Soy la compradora designada. Los guantes son los únicos que tengo, no tengo otros. Los guantes los tiene que usar el personal médico y yo tengo los que son de lavar la ropa, los que compré", afirmó. Y contó que encontró "un paquete que tenía de barbijos, creo que los compró mi marido en una casa de limpieza, que se venden para personal de limpieza".Además, detalló que lleva "sanitizante, alcohol en gel y unos pañuelitos para tomar las manijas" y que luego llega a su casa "a todo le paso agua con lavandina, lavo todo. Y después meto las cosas en la heladera o el freezer".