/ / CORONAVIRUS: LOS MEDIOS DE BUENOS AIRES Y LAS NOTICIAS FALSAS SOBRE EL CHACO

Relacionados

No basta con que la provincia del Chaco sea la que hasta ahora registra la mayor cantidad de casos sospechosos, de los cuales fueron confirmados cuatro, sino que algunos medios necesitan decir lo que no es, distorsionar la realidad, para conseguir más audiencia, generar morbo, o ganar más “likes” en sus redes sociales.1-Que en el Chaco se registró el primer caso “autóctono” de coronavirus.2- Que en el Chaco “se cerraron todas las escuelas”.3- Que en el Chaco se registró la segunda muerte por coronavirus a últimas horas de la noche.La información oficial, que es la única información fiable hasta el momento, es que en el Chaco no se produjo ningún caso “autóctono” sino que hubo contagio de alguien que viajó a las zonas de riesgo a alquien que no lo hizo, lo que los especialistas llaman “contacto estrecho”. Un caso “autóctono” es uno del cual se desconoce la cadena de transmisión y presupone que exista circulación viral, lo que por el momento no sucedió.En segundo lugar, el Ministerio de Educación del Chaco aclaró que, por el momento, no hay ninguna directiva de cerrar todas las escuelas, aunque, es verdad, hay un reclamo importante de padres y también de sindicatos docentes de que esto suceda. Sólo en tres cursos de una escuela (la Nº73 de Resistencia) se suspendieron las clases por catorce días. En las demás, la interrupción del dictado de clases se debe a decisiones de la propia comunidad educativa.Por último, la falsa noticia más dramática es la que daba cuenta de la supuesta muerte por coronavirus de un paciente de 61 años, la que fue difundida, por ejemplo, por el periodista Eduardo Feinmann en el canal América 24, vaya a saberse en base a qué fuente.Hasta ahora la verdad es que en el Chaco existen 4 casos confirmados y 38 sospechosos, que el Ministerio de Salud del Chaco dispuso el aislamiento social de 72 horas para cuatro localidades: La Escondida, La Verde, Lapachito y Colonia Elisa, hasta tanto se conozca el resultado de las muestras enviadas al Instituto Malbrán.A esta medida, ayer el gobierno del Chaco sumó una nueva restricción: todos los viajeros provenientes de países del exterior deberán guardar catorce días de aislamiento social. Todos. No solamente los que lleguen de Europa, EEUU, China, Japón, Corea del Sur e Irán. “Se amplía la indicación de aislamiento social para los viajeros provenientes del exterior, sin discriminación de país con circulación positiva. O sea, que incluimos a todos los países”, afirmó el gobernador Jorge Capitanich. En tiempos de incertidumbre social, los medios deben ser parte de la solución, no del problema. Porque, cómo decía Charly García, “la paranoia es quizás nuestro peor enemigo”.