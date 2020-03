/ / CUARENTENA: LOS INTENDENTES DEL CONURBANO BONAERENSE TEMEN QUE HAYA SAQUEOS

Relacionados

En el conurbano bonaerense una tensión creciente empieza a acechar a los intendentes. A la preocupación por el coronavirus, la cantidad de camas en hospitales para atender a potenciales enfermos y las recorridas para que la gente cumpla la cuarentena, se le agrega un nuevo temor: que el hambre y la escasez de fondos y alimentos en los sectores más postergados termine en potenciales escenarios de violencia en sus distritos.La preocupación por posibles hechos de violencia abarca a todos los dirigentes de la provincia más poblada del país y no distingue oficialismo u oposición. Algunos intendentes, incluso, ya le transmitieron su preocupación a las autoridades provinciales. Hubo comunicaciones con el ministro de Seguridad, Sergio Berni, y hasta fue tema de debate en la reunión que el jueves pasado mantuvieron todos los alcaldes con Axel Kicillof antes de que el presidente Alberto Fernández anunciara la cuarentena.Un intendente de un distrito opositor le contó a Clarín sus previsiones. "Nuestro escenario es que en los próximos diez días puedan aparecer hechos de violencia e incluso saqueos. Aunque después no ocurra, nos tenemos que preparar para esa posibilidad".El jefe comunal puso a las guardias urbanas -que no portan armas- a recorrer las zonas calientes. Además, redobló la entrega de comida. "Son trabajos de contención, pero sin ayuda de la Provincia o de Nación en materia de seguridad, no tenemos muchas herramientas".En uno de los municipios más poblados de la Provincia, gobernado por el peronismo, tienen una mirada cruda de la situación social en medio de la cuarentena. "Estamos saturados. Repartimos unas 200.000 raciones de comida en los primeros días de aislamiento social, pero no alcanza. Si la gente está sin trabajar y sin ingresos puede pasar cualquier cosa", advierte la mano derecha del intendente que trabaja en la coordinación de las tareas de acción social en el municipio.En la misma línea, la semana pasada el alcalde de La Matanza, Fernando Espinoza, se reunió con la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, para pedirle gendarmes para su distrito. "Necesitamos anticiparnos", reconocieron cerca del intendente. La Matanza es uno de los municipios más poblados y con mayor cantidad de zonas en situación de pobreza. Allí reconocen que la cantidad de camas para sobrellevar un brote de coronavirus es insuficiente. "Vamos a necesitar que se terminen muy rápido las obras de los hospitales René Favaloro y Néstor Kirchner", admiten. En el municipio trabajan contra reloj para poner en funcionamiento una serie de comedores cerca de los hospitales del distrito para atender las necesidades alimentarias de posibles enfermos que deban ser internados.En medio del clima de tensión, este sábado, el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, ordenó cerrar los accesos al distrito con barricadas para evitar que se mueva la gente y puso a la policía a controlar quienes ingresaban.Berni también tiene en la cabeza un escenario caliente en la Provincia. "Es inevitable no pensar en que aparezcan hechos de saqueos", le dijo a Clarín. Aunque luego intentó matizar sus dichos. "Eso no quiere decir que vayan a suceder, pero tenemos que trabajar con la hipótesis de máxima para estar preparados". El ministro de Seguridad admite que ya recibió mensajes de varios de los intendentes preocupados por la seguridad en tiempos de pandemia. Berni pone el foco en la población que tiene trabajos informales o vive de changas y descarta teorías conspirativas de disturbios organizados para dañar al Gobierno. También se prepara para endurecer los controles de la Policía bonaerense en la calle.El gobernador Axel Kicillof, en medio de la tensión y las presiones de los intendentes, trabaja para evitar ese escenario. Reforzó la entrega de alimentos y fondos para los municipios y la asistencia a los comedores barriales para que distribuyan comida. Voceros de la Provincia contaron, además, que cambiaron la forma de entrega de comida a los chicos y chicas que asisten a las escuelas. En lugar de dar viandas, les dan bolsones de comida. "Así nos garantizamos que coma toda la familia y no solo el niño", dicen.Desde la Provincia confiaron, además, que ya existe una mesa de coordinación con las fuerzas de seguridad nacionales para estar en alerta ante la aparición de focos de violencia y para prevenir por posibles saqueos. En esa mesa, además de la bonaerense, la Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, sumaron al ministro de Defensa, Agustín Rossi, que tiene a su cargo al Ejército y a las fuerzas militares, confiaron a Clarín fuentes oficiales.En principio, el Ejercito montará un hospital móvil en Campo de Mayo y trabaja en tareas de observación con helicópteros para divisar zonas donde se producen amontonamientos de gente, confirmaron fuentes de Defensa. Además, armaron cocinas de campaña en Quilmes y otros puntos del Conurbano y dispusieron que todo el personal esté a disposición para cuando se los requiera. Si se llegara a decretar un estado de sitio, como planteó la ministra Frederic, los efectivos del Ejército deberán estar listos para actuar.